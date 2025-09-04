Tecnologia

Café hi-tech: Nestlé investirá R$ 1 bi para modernizar fábrica de solúveis em Araras, SP

Unidade paulista, que exporta para 65 países, terá capacidade de produção aumentada em 10% com tecnologias da Indústria 4.0

André Lopes
Repórter

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11h41.

A Nestlé anunciou um investimento de R$ 1 bilhão até 2028 para modernizar e ampliar sua fábrica de cafés solúveis em Araras, no interior de São Paulo, consolidando o papel estratégico da unidade na produção global de Nescafé. A fábrica, que já exporta para 65 países, terá sua capacidade produtiva aumentada em 10%.

O aporte faz parte do plano mais amplo de R$ 7 bilhões para o Brasil anunciado pela empresa neste ano, e se soma aos R$ 500 milhões já destinados, no primeiro semestre de 2025, à área de cafés no país. O foco está na modernização da linha de produção, com incorporação de tecnologias de ponta e maior automação, reforçando a competitividade internacional do café brasileiro.

A modernização inclui a instalação de uma nova linha de extração equipada com sistemas baseados em Inteligência Artificial para controle avançado de processo, o chamado Advanced Process Control (APC). A tecnologia permite ajustes em tempo real em parâmetros como torra, coloração e umidade, além de prever falhas e garantir maior padronização e eficiência da operação.

A Nestlé também vem adotando IA generativa para análises preditivas e geração de relatórios personalizados, dentro de sua estratégia de fábricas conectadas, baseada em conceitos da Indústria 4.0 — como Internet das Coisas (IoT), machine learning, big data, computação em nuvem, robótica autônoma e realidade aumentada.

Desde 2019, a digitalização das operações reduziu em mais de 30% as paradas não planejadas, aumentou em 30% a flexibilidade das linhas e elevou em 16% a produtividade das fábricas brasileiras da Nestlé.

Expansão mira sustentabilidade e cadeia global do Nescafé

O investimento reforça o protagonismo da unidade de Araras na estratégia global da Nestlé para o segmento de cafés. Segundo Fábio Kuhn, diretor da fábrica, a modernização amplia a competitividade internacional do produto fabricado no Brasil, com impactos diretos na cadeia produtiva local.

"A fábrica de Araras é parte fundamental da história da Nestlé Brasil e continuará sendo protagonista do nosso futuro", disse o executivo. A empresa aposta também na valorização do café nacional como diferencial competitivo, ao mesmo tempo em que avança em práticas sustentáveis e digitais na indústria de alimentos.

Além das melhorias industriais, os recursos destinados ao setor incluem inovação no portfólio, aumento da produção de cápsulas e soluções para o mercado profissional, por meio da divisão Nestlé Professional.

