Agora é a vez do Firefox: Mozilla anuncia janela com IA no navegador

O mercado de navegadores web está sendo transformado pela integração com inteligência artificial, incluindo a oferta de funções de agentes, por exemplo, para compras. Google e Microsoft já reformularam Chrome e Edge, respectivamente, enquanto a OpenAI lançou o Atlas e a Perplexity aposta no Comet. Agora, o Firefox, da Mozilla, entra na disputa, mas com outra proposta.

Nesta quinta-feira, 13, a empresa anunciou o desenvolvimento de uma nova funcionalidade chamada AI Window. O recurso oferecerá uma opção de janela adicional aos modos de navegação clássica e privada já oferecidos no navegador.

A proposta da AI Window é funcionar como um assistente de navegação, com chatbot embutido, mas sempre de forma opcional e controlada pelo usuário. Segundo a Mozilla, o projeto está sendo desenvolvido de forma colaborativa e aberta, com participação ativa da comunidade.

Com isso, o Firefox entra em um mercado em expansão: o dos navegadores com integração nativa de IA. Em setembro, a empresa já havia lançado o recurso shake to summarize no iPhone, que resume páginas da web com um simples gesto no celular. A Mozilla afirma que busca oferecer uma experiência diferente das concorrentes, que tendem a manter usuários em "loops conversacionais" com assistentes virtuais.

“Vemos um caminho diferente — no qual a IA auxilia como companheira confiável, aprimorando sua navegação e guiando você para o restante da web”, escreveu a companhia em seu blog oficial. Essa estratégia reforça o posicionamento do Firefox como navegador “independente” e voltado à privacidade

IA opcional e escolha do modelo

De acordo com uma publicação no fórum Mozilla Connect, a AI Window permitirá que cada pessoa escolha qual modelo de IA deseja usar, mas ainda não há detalhes técnicos sobre as opções disponíveis ou como funcionará.

Uma lista de espera foi criada no site firefox.com para quem quiser acompanhar os testes e ter acesso antecipado ao recurso.