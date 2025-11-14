Inteligência Artificial

Agora é a vez do Firefox: Mozilla anuncia janela com IA no navegador

Novo recurso AI Window terá assistente com inteligência artificial e, segundo a empresa, permitirá que usuários escolham o modelo usado durante a navegação

Recurso oferecerá uma opção de janela adicional aos modos de navegação clássica e privada já oferecidos no Firefox (Albert Gea/Reuters)

Recurso oferecerá uma opção de janela adicional aos modos de navegação clássica e privada já oferecidos no Firefox (Albert Gea/Reuters)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10h19.

O mercado de navegadores web está sendo transformado pela integração com inteligência artificial, incluindo a oferta de funções de agentes, por exemplo, para compras. Google e Microsoft já reformularam Chrome e Edge, respectivamente, enquanto a OpenAI lançou o Atlas e a Perplexity aposta no Comet. Agora, o Firefox, da Mozilla, entra na disputa, mas com outra proposta.

Nesta quinta-feira, 13, a empresa anunciou o desenvolvimento de uma nova funcionalidade chamada AI Window. O recurso oferecerá uma opção de janela adicional aos modos de navegação clássica e privada já oferecidos no navegador.

A proposta da AI Window é funcionar como um assistente de navegação, com chatbot embutido, mas sempre de forma opcional e controlada pelo usuário. Segundo a Mozilla, o projeto está sendo desenvolvido de forma colaborativa e aberta, com participação ativa da comunidade.

Com isso, o Firefox entra em um mercado em expansão: o dos navegadores com integração nativa de IA. Em setembro, a empresa já havia lançado o recurso shake to summarize no iPhone, que resume páginas da web com um simples gesto no celular. A Mozilla afirma que busca oferecer uma experiência diferente das concorrentes, que tendem a manter usuários em "loops conversacionais" com assistentes virtuais.

“Vemos um caminho diferente — no qual a IA auxilia como companheira confiável, aprimorando sua navegação e guiando você para o restante da web”, escreveu a companhia em seu blog oficial. Essa estratégia reforça o posicionamento do Firefox como navegador “independente” e voltado à privacidade

IA opcional e escolha do modelo

De acordo com uma publicação no fórum Mozilla Connect, a AI Window permitirá que cada pessoa escolha qual modelo de IA deseja usar, mas ainda não há detalhes técnicos sobre as opções disponíveis ou como funcionará.

Uma lista de espera foi criada no site firefox.com para quem quiser acompanhar os testes e ter acesso antecipado ao recurso.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialFirefox
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Oracle perde US$ 250 bilhões em um mês após aposta total em IA

Corrida por data centers dispara consumo de energia e pressiona o clima

Anthropic prevê lucro já em 2028; OpenAI só deve ser lucrativa em 2030

Microsoft usará parceria com OpenAI para desenvolver chips de IA próprios

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Oracle perde US$ 250 bilhões em um mês após aposta total em IA

Marketing

EXCLUSIVO: Heineken lança cerveja que parece drinque para o verão

Brasil

Anvisa suspende quatro marcas de glitter comestível; veja marcas

Casual

A nova tecnologia da Nike que promete até 50% menos suor nas corridas