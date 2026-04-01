Inteligência Artificial

A nova aposta do Japão para não errar a florada das cerejeiras

Uso de dados climáticos e imagens amplia precisão e antecipa decisões no turismo

Cerejeiras em flor no Japão (/Issei Kato/Reuters)

Cerejeiras em flor no Japão (/Issei Kato/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de abril de 2026 às 14h31.

A temporada das cerejeiras em flor, um dos eventos mais simbólicos do Japão, tem ganhado um novo aliado: a inteligência artificial. 

Tradicionalmente marcada por encontros ao ar livre e forte impacto econômico, a previsão do florescimento passou a incorporar tecnologias capazes de analisar grandes volumes de dados e antecipar tendências com mais precisão. 

O período da florada movimenta bilhões de dólares todos os anos, influenciando diretamente setores como turismo, aviação, hotelaria e alimentação. A definição da data exata em que as flores atingem seu auge é decisiva para o planejamento de milhões de pessoas, entre moradores locais e visitantes estrangeiros. 

Nesse cenário, a previsibilidade deixou de ser apenas uma questão cultural e passou a ser um ativo estratégico.

A aplicação da inteligência artificial nesse contexto envolve a análise de décadas de dados de temperatura, combinada com imagens enviadas por usuários em diferentes regiões do país. 

A IA consegue monitorar o desenvolvimento dos botões das flores, que se formam no verão, permanecem em estado dormente no inverno e florescem na primavera, criando indicadores mais precisos sobre o momento ideal da floração.

Dados, precisão e impacto econômico

Antes da adoção dessas tecnologias, as previsões dependiam majoritariamente de padrões climáticos e observações manuais, o que tornava o processo mais suscetível a erros. Episódios de falhas relevantes já impactaram diretamente a credibilidade das projeções, evidenciando a necessidade de maior precisão.

Com a inteligência artificial, as primeiras estimativas passaram a ser divulgadas com maior antecedência, ainda no fim do ano anterior à temporada. Isso amplia a capacidade de planejamento de empresas e governos locais, que organizam festivais, ajustam operações e estruturam ofertas específicas para o período. 

Restaurantes, por exemplo, desenvolvem menus temáticos, enquanto cidades inteiras se preparam para o aumento do fluxo turístico.

Além disso, a tecnologia permite mapear mais de mil pontos de observação ao longo do território japonês, acompanhando a chamada “frente de floração”, que se desloca do sul ao norte do país entre março e maio. 

Esse nível de detalhamento oferece uma visão mais estratégica para diferentes setores econômicos.

Inteligência artificial e novas competências profissionais

O avanço do uso de inteligência artificial nesse tipo de previsão evidencia uma transformação mais ampla no mercado de trabalho. 

A capacidade de interpretar dados, utilizar modelos preditivos e integrar informações de diferentes fontes tornou-se uma competência relevante não apenas para especialistas, mas para profissionais de diversas áreas.

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A combinação entre tecnologia, análise de dados e tomada de decisão estratégica ganha espaço em contextos que vão além do ambiente corporativo tradicional. 

No caso da florada das cerejeiras, a IA não apenas melhora a precisão das previsões, mas também redefine a forma como informações são produzidas, interpretadas e utilizadas para gerar valor econômico.

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