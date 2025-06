Saiba como a IA está revolucionando o mercado de trabalho — mesmo em empresas que já a usam

A revolução provocada pela inteligência artificial começa a redefinir, em ritmo acelerado, as estruturas tradicionais do mercado de trabalho — inclusive dentro das empresas que lideram esse movimento.

A Anthropic, um dos gigantes do setor de IA, tem restringido significativamente a contratação de profissionais de nível básico, favorecendo perfis mais experientes e especializados.

O alerta veio do próprio CPO da companhia, Mike Krieger, cofundador do Instagram.

Krieger revelou que há “certa hesitação” na contratação de talentos em início de carreira, principalmente pela falta de um programa estruturado de estágio na empresa. As informações são do Business Insider.

Mudança nos papéis técnicos e novas exigências

Mais do que uma lacuna organizacional, a postura da Anthropic revela uma nova lógica: cargos de entrada tendem a desaparecer ou, pelo menos, a se transformar profundamente.

Krieger antecipou que o papel dos engenheiros de software deve mudar drasticamente nos próximos três anos.

O foco deixará de ser a codificação bruta — tarefa cada vez mais automatizada — e passará a abranger habilidades como design de interação, delegação inteligente de tarefas e análise em escala do que foi gerado por IA.

Essa mudança de paradigma exige mais do que experiência técnica: exige fluência no uso de ferramentas de inteligência artificial.

“Se alguém é extremamente bom em usar o Claude para mapear e executar seu trabalho, claro que o contrataríamos”, afirmou Steve Mnich, porta-voz da Anthropic.

A mensagem é clara: o profissional que souber explorar as possibilidades da IA pode se tornar tão ou mais produtivo que um engenheiro sênior.

Domine a inteligência artificial e impulsione sua carreira

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.