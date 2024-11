Tecnologia impulsiona carreiras: veja os 8 cargos mais promissores de 2025

O mercado de trabalho brasileiro se prepara para um 2025 marcado por crescimento moderado e grandes oportunidades no setor de tecnologia. Segundo projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia do país deve crescer 2,2% no próximo ano, enquanto a taxa de desemprego deve estabilizar-se em torno de 7,2%.

Em um cenário de ajuste econômico e busca por inovação, posições gerenciais em tecnologia estão na mira das empresas, destaca o Grupo Hub, consultoria de RH especializada em recrutamento e desenvolvimento de pessoas.

O setor de tecnologia deve liderar a geração de empregos em cargos gerenciais em 2025, impulsionado pela aceleração da transformação digital e pela demanda crescente por inovação, segundo Victor Fazzio, sócio sênior da consultoria. "Profissionais que combinam habilidades técnicas com visão estratégica terão um diferencial competitivo no mercado", afirma Fazzio.

Áreas em alta e os cargos mais procurados

O crescimento em inteligência artificial (IA), segurança cibernética, big data e blockchain está transformando as necessidades do mercado. Veja os cargos mais promissores para 2025:

Chief Technology Officer (CTO): será peça-chave para liderar a estratégia tecnológica e impulsionar a inovação em produtos e serviços digitais, especialmente em um mercado que exige adaptação constante.

será peça-chave para liderar a estratégia tecnológica e impulsionar a inovação em produtos e serviços digitais, especialmente em um mercado que exige adaptação constante. Especialista em Inteligência Artificial (IA): com a IA se consolidando como motor de eficiência e personalização em setores como saúde e finanças, esses profissionais serão essenciais para criar modelos éticos e eficazes.

com a IA se consolidando como motor de eficiência e personalização em setores como saúde e finanças, esses profissionais serão essenciais para criar modelos éticos e eficazes. Diretor de Segurança da Informação (CISO): o aumento de ataques cibernéticos eleva a importância do CISO, responsável por proteger os dados sensíveis das empresas e implementar estratégias robustas de segurança.

o aumento de ataques cibernéticos eleva a importância do CISO, responsável por proteger os dados sensíveis das empresas e implementar estratégias robustas de segurança. Especialista em Cyber Security: além de mitigar riscos cibernéticos, esses profissionais garantem a conformidade com regulamentações como a LGPD (Brasil) e GDPR (Europa), áreas de crescente complexidade.

além de mitigar riscos cibernéticos, esses profissionais garantem a conformidade com regulamentações como a LGPD (Brasil) e GDPR (Europa), áreas de crescente complexidade. Gerente de Data Science: empresas que utilizam dados de forma intensiva crescem acima da média do mercado, conforme a McKinsey. Esses líderes transformarão dados em insights estratégicos para decisões de alto impacto.

empresas que utilizam dados de forma intensiva crescem acima da média do mercado, conforme a McKinsey. Esses líderes transformarão dados em insights estratégicos para decisões de alto impacto. Analista de Dados/Big Data: o profissional que consegue extrair insights valiosos de grandes volumes de dados será crucial para apoiar decisões estratégicas e identificar novas oportunidades.

o profissional que consegue extrair insights valiosos de grandes volumes de dados será crucial para apoiar decisões estratégicas e identificar novas oportunidades. Gerente de Analytics: além de supervisionar análises de dados, este profissional alinha descobertas analíticas aos objetivos corporativos, traduzindo números em ações concretas.

além de supervisionar análises de dados, este profissional alinha descobertas analíticas aos objetivos corporativos, traduzindo números em ações concretas. Engenheiro/Especialista de Cloud: com a migração contínua para a nuvem, engenheiros especializados em Cloud são indispensáveis para otimizar e garantir a segurança das infraestruturas digitais.

As habilidades mais valorizadas

Além do domínio técnico, as empresas buscarão profissionais com competências em liderança adaptativa, gestão de mudanças e visão estratégica. “Essas qualidades são essenciais para enfrentar um mercado dinâmico e competitivo”, afirma Fazzio.

Como se preparar

Para quem almeja crescer nesses setores, investir em qualificação técnica e no desenvolvimento de soft skills é o caminho. “Certificações em áreas específicas como IA, segurança cibernética e big data, aliadas a experiências práticas, podem ser decisivas. Além disso, cursos em liderança e estratégia podem abrir portas para cargos gerenciais e de diretoria”, afirma Fazzio.