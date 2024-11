Inteligência artificial pode auxiliar você nos seus investimentos; veja como

A inteligência artificial (IA) promete revolucionar a forma como investidores se posicionam frente a oportunidades e desafios no mercado global. Na prática, essa tecnologia pode ajudar a simplificar a coleta e análise de dados de múltiplas fontes em tempo real, identificando padrões e tendências que indicam se determinado investimento é promissor ou arriscado, por exemplo.

Quando o assunto são os investimentos internacionais, onde há milhares de ativos e um enorme volume de informações, a IA se torna uma ferramenta ainda mais poderosa. Segundo a head de conteúdo da Nomad, Paula Zogbi, o uso de IA no mercado internacional permite uma análise mais rápida e precisa, com algoritmos de aprendizado de máquina que processam grandes volumes de dados em tempo real, identificam padrões ocultos e eliminam vieses comportamentais. Isso possibilita que os investidores adaptem suas estratégias conforme as flutuações do mercado.

A especialista enfatiza que, embora a ferramenta seja útil como suporte, ela não deve substituir o investidor na tomada de decisões. O conhecimento aprofundado sobre os mercados e produtos de investimento permanece essencial para realizar escolhas confiantes e estruturar um portfólio que esteja alinhado ao perfil de cada um.

“A capacidade de interpretação dos dados gerados e de contextualização, com análise crítica dos outputs fornecidos, é essencial para evitar erros na tomada de decisões”, explica.

Entre as oportunidades que a IA traz para os investidores destacam-se a análise preditiva e a personalização dos portfólios. No primeiro caso, sistemas de IA podem utilizar modelos de aprendizado de máquina para prever tendências de mercado antes que se tornem evidentes para a maioria dos investidores. Isso permite aos investidores antecipar movimentos de mercado, como quedas ou altas, e ajustar suas estratégias de investimento conforme necessário.

Outro uso prático da IA é na personalização de portfólios através de robô-advisors, que analisam o perfil de risco e preferências individuais para sugerir ou gerenciar portfólios personalizados, otimizando as chances de alcançar objetivos financeiros a longo prazo.

Além disso, para os investidores, a capacidade da IA de distinguir entre ruído e informação relevante permite construir análises mais precisas e confiáveis, resultando em uma visão menos ancorada no passado e mais adaptada às condições atuais do mercado.

Ainda assim, Zogbi destaca alguns dos desafios do uso amplo dessa tecnologia. “Se um número significativo de investidores utilizar as mesmas ferramentas, isso pode resultar em alocações padronizadas e criar distorções de preço”, explica a especialista.

Além disso, o uso da IA no mercado financeiro e em outros setores enfrenta o desafio de garantir a segurança e privacidade dos dados, especialmente com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, e regulamentações semelhantes em outros países.