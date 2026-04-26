Inteligência Artificial

A IA que transforma áudio de reuniões em tarefas automáticas (e como usar)

Essa ferramenta de inteligência artificial conseguem transcrever conversas, identificar decisões e organizar tarefas, facilitando o acompanhamento de reuniões

IA transforma reuniões em tarefas organizadas, facilitando o acompanhamento de decisões e prazos (skynesher/Getty Images)

IA transforma reuniões em tarefas organizadas, facilitando o acompanhamento de decisões e prazos (skynesher/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09h18.

Reuniões fazem parte da rotina de trabalho, mas nem sempre o que é discutido se transforma em ação. Anotações incompletas e falta de registro estruturado podem comprometer a execução.

Com o avanço da inteligência artificial, já existem ferramentas capazes de transformar o áudio dessas conversas em tarefas organizadas, com responsáveis e prazos definidos.

Quais IAs fazem isso

Hoje, algumas plataformas já executam esse processo de ponta a ponta.

O Otter.ai grava reuniões, transcreve em tempo real e gera resumos automáticos com os principais pontos discutidos. O Fireflies.ai vai além da transcrição e destaca ações, decisões e próximos passos.

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Já o Notion AI pode ser usado após a reunião para transformar a transcrição em listas organizadas de tarefas.

Essas ferramentas funcionam integradas a plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, acompanhando reuniões automaticamente.

Como usar

O processo costuma seguir três etapas simples. Primeiro, a reunião é gravada ou acompanhada por uma dessas ferramentas.

Em seguida, o áudio é convertido em texto automaticamente. Por fim, a própria IA organiza o conteúdo.

No caso do ChatGPT, por exemplo, é possível copiar a transcrição e pedir:
"Liste todas as tarefas mencionadas, com responsáveis e prazos, em formato de checklist."

A resposta já vem estruturada, pronta para ser usada em ferramentas de gestão ou listas do dia a dia.

O que a IA consegue identificar

Além de transcrever, essas soluções conseguem reconhecer padrões na conversa, como decisões tomadas, pendências, prazos e até quem ficou responsável por cada tarefa.

Isso reduz o tempo gasto revisando reuniões inteiras e facilita o acompanhamento das demandas.

O principal ganho está na organização. Em vez de depender de anotações manuais, o profissional passa a contar com um registro estruturado e automatizado.

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