Os 5 melhores livros de tecnologia para entender mais sobre inteligência artificial

Livros sobre tecnologia não envelhecem bem. A obsolescência rodeia o tema e dificulta a já bastante árdua tarefa de falar do futuro. Afinal, o que o tempo nos reserva se apresenta sempre frágil diante da marcha dos acontecimentos.

Mas ainda que algumas das apostas tecnológicas de agora fiquem pelo caminho, outras permearão o amanhã criado hoje pela humanidade. Para entender as melhor transformações do progresso, no nível de inovações como a inteligência artificial (IA), a reportagem de EXAME elencou 5 livros importantes para esclarecer a principal narrativa tecnológicas do momento.

Na seleção, escritos que devem perdurar, com ideias que serão relevantes, ao menos, nos próximos dez anos. Os autores, influentes como Yuval Harari e Byung-Chul Han, e que dominam como contar histórias - certamente a maior das tecnologias humanas - e capturaram o essencial para que qualquer um entenda.

Esses livros não projetam uma visão única do que é a tecnologia, mas desafiam o que ela pode vir a ser. Confira as seleção abaixo:

"Homo Deus: Breve História do Amanhã", de Yuval Noah Harari

O livro expande a análise da humanidade de Harari, partindo do passado, tratado em "Sapiens", para prever um futuro onde a humanidade se esforça para alcançar a imortalidade, felicidade e poder divino. Harari argumenta que a humanidade, que uma vez reverenciou deuses e depois a si mesma, se tornará deus no futuro, por meio da inteligência artificial e da biotecnologia. As implicações éticas e filosóficas desta visão são profundas, desafiando conceitos centrais, como consciência e individualidade. Um alerta perturbador, porém fascinante, sobre as possíveis consequências de nosso amor inabalável pela tecnologia e pelo progresso.

Genius Makers", do jornalista Cade Metz

A leitura garante uma análise meticulosa da corrida global pela supremacia em inteligência artificial. Metz apresenta um relato fascinante de como um pequeno grupo de cientistas e empresários liderou o avanço da IA, traçando um caminho desde as primeiras ideias até as máquinas autônomas de hoje. Ele destaca os triunfos e tensões dentro deste círculo exclusivo, revelando os dilemas éticos e políticos que a IA apresenta. "Genius Makers" é uma leitura obrigatória para inovadores, empreendedores e aqueles que querem fazer parte das transformações causadas pela tecnologia.

"Sociedade do Cansaço", do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han

Trata-se de exame profundo da contemporaneidade. Han pinta um retrato de uma sociedade dominada pelo excesso de positividade e autoexploração, que leva à depressão e ao esgotamento. A obra é uma crítica aguçada ao capitalismo tardio, explorando como nos tornamos simultaneamente trabalhadores e patrões, perpetuando um ciclo de esgotamento. Han argumenta que vivemos na era do "neurônio" em vez do "imunológico", caracterizada por transtornos neurais, como TDAH e depressão. A "Sociedade do Cansaço" não é exatamente sobre IA, mas o seu alerta urgente sobre as consequências da hiperatividade incessante do nosso tempo, certamente evidência a busca da humanidade por menos trabalho para si e, a depender do leitor, é possível ligar os preceitos.

"Hamlet no Holodeck: O Futuro da Narrativa no Ciberespaço", da professora Janet H. Murray

É uma obra inovadora que explora a evolução da narrativa na era digital. Murray prenuncia uma nova era de storytelling interativo e envolvente, impulsionada pela realidade virtual e jogos de computador. Ela argumenta que estas novas mídias são o "Holodeck" do nosso tempo, um espaço onde histórias semelhantes a "Hamlet" podem ser vividas de maneiras totalmente imersivas e interativas. "Hamlet no Holodeck" é uma visão fascinante do futuro da narrativa, apontando para um universo onde o público não apenas observa, mas participa ativamente da história.

AI 2041: Dez Visões para o Nosso Futuro", do visionário Chen Qiufan

O escrito oferece um mergulho na próxima era da inteligência artificial. Narrado como uma série de contos, Qiufan desenha um futuro em 2041 onde a IA permeia todos os aspectos da vida. Desde a justiça criminal até a música pop, cada história explora um potencial impacto da IA na sociedade. Co-escrito por Kai-Fu Lee, um dos líderes mundiais em IA, o livro se baseia na tecnologia atual para prever cenários futuros, mesclando ficção científica e previsões tecnológicas. Uma leitura essencial para compreender os possíveis caminhos da IA.