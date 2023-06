Cielo triplica resultados de campanha publicitária com uso de inteligência artificial

A Cielo de serviços financeiros, elevou o resultado de uma campanha de marketing em três vezes com o auxílio inteligência artificial (IA). A tecnologia, disponibilizada pela empresa americana VidMob, uma reconhecida plataforma em inteligência criativa, foi usada em quatro anúncios anteriormente veiculados no Facebook para efeito de comparação.

Depois de analisar a campanha original, a Cielo refez os anúncios utilizando as recomendações fornecidas pela IA da VidMob e divulgou os anúncios revistos na mesma plataforma. Com a nova campanha, o contingente de visitantes do Facebook que começaram conversas com a Cielo pelo WhatsApp subiu em 189%.

No passado, os anúncios do Facebook haviam rendido 1,2 mil conversas no WhatsApp. Depois da aplicação dos insights da VidMob, a nova campanha, veiculada com os mesmos parâmetros, contabilizou 3,6 mil conversas.

Thalita Martorelli, superintendente de marketing da Cielo, salienta que essa experiência confirma como a tecnologia, particularmente a IA, pode auxiliar na compreensão do que torna uma peça criativa mais eficaz que outra. "Torna-se possível melhor compreender o cliente e interagir de forma mais eficaz, proporcionando resultados mais consistentes para a campanha", afirma.

Como funciona a IA da VidMod

A tecnologia da VidMob é capaz de avaliar tanto aspectos criativos quanto o desempenho de um anúncio durante uma campanha em rede social. A ferramenta promete reconhecer elementos do anúncio, além de cruzar essas informações com dados das plataformas de mídia.

A Cielo implementou todas as principais sugestões visuais da VidMob, após o uso da ferramenta de IA. A mensagem foi reformulada para ser mais curta e direta, e a imagem do leitor de cartões foi alterada para uma versão real. O rastreamento feito pela IA auxiliou a equipe a identificar os elementos mais relevantes para cada objetivo.

Na análise específica desta campanha, a inferência foi de que a imagem do leitor de cartões é ideal para aumentar a taxa de cliques para conversão. Por outro lado, anúncios com presença humana foram mais eficazes para conscientização e marca.

Camilo Barros, VP Latam da VidMob, destaca que a tecnologia de IA pode examinar qualquer elemento criativo, convertê-lo em dados e, em seguida, gerenciá-lo com base na audiência. Isso beneficia os profissionais de marketing, corrigindo rotas e melhorando o planejamento e a entrega das campanhas. A aplicação da tecnologia na criatividade promete tornar as campanhas de marketing e vendas cada vez mais precisas.