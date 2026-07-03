5 comandos que transformam o ChatGPT em uma ferramenta indispensável

O uso da inteligência artificial já não se restringe mais a curiosidades tecnológicas, é preciso usar comandos certos para diferentes oportunidades.

Confira esses cinco prompts do ChatGPT que muitas pessoas podem não conhecer, mas se tornam indispensáveis para:

Organizar ideias

Estruturar textos

Ganhar confiança em projetos profissionais

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME e Saint Paul.

A escolha correta de comandos pode ser o diferencial entre uma resposta trivial da IA e um resultado de alto impacto.

1. Organizar ideias confusas em planos de ação

Prompt:

“Transforme esta ideia vaga em uma lista de próximos passos e classifique-os por impacto e esforço.”

Esse comando ajuda a transformar pensamentos dispersos em listas claras e estruturadas. Além de organizar, a IA ainda sugere a ordem de prioridade, equilibrando impacto e esforço.

Para quem trabalha com projetos, inovação ou comunicação, pode ser a diferença entre a paralisia criativa e o início da execução.

2. Avaliar textos como um crítico profissional

Prompt:

“Leia minhas ideias e avalie-as como um crítico profissional.”

Aqui, o ChatGPT assume o papel de avaliador rigoroso. O usuário pode pedir que a análise seja feita como se viesse de um editor-chefe, supervisor ou mentor.

O objetivo é receber uma crítica construtiva, com pontos fortes e sugestões de melhoria. No mundo corporativo, pode simular feedbacks antes de apresentações, relatórios ou discursos importantes.

3. Reescrever com confiança

Prompt:

“Reescreva este texto como se a ideia já tivesse sido bem-sucedida.”

Esse é o comando ideal para quem sente insegurança ou síndrome do impostor. O ChatGPT reformula o texto em tom assertivo, como se o projeto já tivesse alcançado sucesso.

4. Pitches como no programa “Shark Tank”

Prompt:

“Apresente minha ideia de artigo como se eu estivesse apresentando no programa Shark Tank.”

Inspirado em realities de negócios, esse comando faz com que a IA transforme uma ideia simples em uma apresentação envolvente e persuasiva.

5. Deixar a IA fazer as perguntas

Prompt:

“Eu sempre faço perguntas para você. Que tal, desta vez, você me fazer uma pergunta?”

Simples e inesperado, esse comando inverte os papéis e transforma o ChatGPT em entrevistador. O resultado são perguntas profundas, que podem gerar reflexões pessoais ou abrir novas perspectivas criativas.

Ao inverter os papéis e pedir que a IA faça perguntas, o usuário estimula uma conversa mais investigativa e menos baseada em respostas prontas. Essa abordagem ajuda a identificar lacunas de informação, esclarecer objetivos e explorar diferentes perspectivas sobre um tema. O resultado costuma ser uma interação mais rica, útil para desenvolver ideias, tomar decisões, resolver problemas ou aprofundar um assunto antes de solicitar uma resposta definitiva.

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