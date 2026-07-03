A palavra que faz o ChatGPT responder com mais profundidade do que o normal (Imagem gerada por IA)
Redação Exame
Publicado em 3 de julho de 2026 às 16h40.
Ferramentas de IA, como o ChatGPT, funcionam por associação. A palavra “explicar” ativa uma resposta muito básica, que pode não trazer todas as informações que você precisa.
Agora, se você digitar “responda de forma aprofundada”, é possível ativar um modo diferente no algoritmo: uma estrutura mais robusta, argumentos mais completos, e, muitas vezes, um raciocínio mais cuidadoso.
Essa palavra diz ao modelo: “não me trate como leigo, mas sim como alguém que quer pensar”.
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“Explique de forma aprofundada o conceito de [tema], incluindo origens, impactos regulatórios e críticas recentes”
Assim, é possível ter uma análise mais rica, menção a marcos históricos, tendências globais e pontos de debate, por exemplo. Esse prompt pode funcionar para diversos temas que você precisar se aprofundar no assunto.
Combine “aprofundado” com outros complementos no prompt:
O uso eficiente da inteligência artificial depende não apenas da ferramenta escolhida, mas também da qualidade das instruções fornecidas. Incorporar comandos que solicitem maior profundidade, contexto e exemplos pode ampliar significativamente a qualidade das respostas e tornar o uso da IA mais produtivo em diferentes áreas de atuação.
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