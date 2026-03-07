20 atalhos de teclado que fazem você trabalhar mais rápido no computador

Comandos rápidos para copiar, navegar e alternar janelas agilizam as tarefas realizadas no notebook ou desktop (ICOLAS ASFOURI/Getty Images)
Publicado em 7 de março de 2026 às 07h00.
Os atalhos do teclado podem ajudar a economizar tempo durante tarefas cotidianas, trabalho remoto e atividades escolares. Os comandos funcionam em diversos sistemas e possuem diferentes funcionalidades.
Guias oficiais de empresas como Microsoft e Apple listam atalhos como parte das boas práticas de produtividade digital. Muitos desses comandos funcionam em diferentes programas e sistemas, o que facilita a adaptação no dia a dia.
O uso de atalhos reduz a necessidade de navegar por menus e alternar entre mouse e teclado. Isso diminui o tempo gasto em tarefas repetitivas e pode melhorar o fluxo de trabalho.
Segundo a Microsoft, a familiaridade com comandos de teclado ajuda usuários a executar ações comuns com mais rapidez e precisão.
Além disso, manter as mãos mais estáveis no teclado pode auxiliar a reduzir a fadiga e desconforto físico ao longo do dia.
Esses comandos estão entre os mais utilizados em qualquer sistema:
Eles funcionam em editores de texto, navegadores e softwares de produtividade.
Alternar rapidamente entre programas evita perda de tempo com o mouse.
Esses atalhos ajudam a manter o foco em tarefas simultâneas.
Ao editar documentos ou e-mails, comandos de seleção aceleram a formatação:
Segundo guias da Apple e Microsoft, dominar esses comandos melhora a produtividade em softwares de escrita e edição.
Alguns comandos facilitam a navegação em arquivos e páginas:
Esses atalhos funcionam na maioria dos navegadores e aplicativos de escritório.
A recomendação é adotar os atalhos aos poucos e incorporá-los gradualmente à rotina. A repetição diária ajuda a automatizar os comandos e reduzir a dependência do mouse.
Tanto a Microsoft quanto a Apple disponibilizam listas completas de atalhos em seus sites oficiais, permitindo que usuários explorem combinações específicas para cada sistema.