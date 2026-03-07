Inteligência Artificial

20 atalhos de teclado que fazem você trabalhar mais rápido no computador

Comandos ajudam a otimizar tarefas e facilitam longas jornadas de trabalho em frente às telas

Comandos rápidos para copiar, navegar e alternar janelas agilizam as tarefas realizadas no notebook ou desktop (ICOLAS ASFOURI/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 7 de março de 2026 às 07h00.

Os atalhos do teclado podem ajudar a economizar tempo durante tarefas cotidianas, trabalho remoto e atividades escolares. Os comandos funcionam em diversos sistemas e possuem diferentes funcionalidades. 

Guias oficiais de empresas como Microsoft e Apple listam atalhos como parte das boas práticas de produtividade digital. Muitos desses comandos funcionam em diferentes programas e sistemas, o que facilita a adaptação no dia a dia.

Por que usar atalhos de teclado aumenta a produtividade?

O uso de atalhos reduz a necessidade de navegar por menus e alternar entre mouse e teclado. Isso diminui o tempo gasto em tarefas repetitivas e pode melhorar o fluxo de trabalho.

Segundo a Microsoft, a familiaridade com comandos de teclado ajuda usuários a executar ações comuns com mais rapidez e precisão.

Além disso, manter as mãos mais estáveis no teclado pode auxiliar a reduzir a fadiga e desconforto físico ao longo do dia.

Atalhos básicos do teclado 

Esses comandos estão entre os mais utilizados em qualquer sistema:

  • Ctrl + C (ou Command + C no Mac): copiar o trecho selecionado;
  • Ctrl + V (ou Command + V): colar o material salvo;
  • Ctrl + X: recortar;
  • Ctrl + Z: desfazer;
  • Ctrl + Y: refazer.

Eles funcionam em editores de texto, navegadores e softwares de produtividade.

Atalhos para navegar entre janelas e aplicativos

Alternar rapidamente entre programas evita perda de tempo com o mouse.

  • Alt + Tab (para o Windows): alternar entre janelas abertas;
  • Command + Tab (para o Mac): alternar entre aplicativos;
  • Ctrl + Tab: mudar entre abas do navegador;
  • Alt + F4: fechar janela ativa no Windows.

Esses atalhos ajudam a manter o foco em tarefas simultâneas.

Atalhos para selecionar e organizar textos

Ao editar documentos ou e-mails, comandos de seleção aceleram a formatação:

  • Ctrl + A: selecionar tudo;
  • Ctrl + Shift + seta: selecionar palavras inteiras;
  • Ctrl + B: negrito;
  • Ctrl + I: itálico;
  • Ctrl + U: sublinhado.

Segundo guias da Apple e Microsoft, dominar esses comandos melhora a produtividade em softwares de escrita e edição.

Atalhos para buscas e navegação rápida

Alguns comandos facilitam a navegação em arquivos e páginas:

  • Ctrl + F: localizar palavra ou trecho;
  • Ctrl + T: abrir nova aba no navegador;
  • Ctrl + W: fechar aba;
  • Ctrl + L: leva o usuário para a barra de endereço;
  • Ctrl + S: salvar arquivo;
  • Ctrl + Shift + Esc (Windows): abre diretamente o Gerenciador de Tarefas.

Esses atalhos funcionam na maioria dos navegadores e aplicativos de escritório.

Como aprender atalhos de teclado no dia a dia

A recomendação é adotar os atalhos aos poucos e incorporá-los gradualmente à rotina. A repetição diária ajuda a automatizar os comandos e reduzir a dependência do mouse.

Tanto a Microsoft quanto a Apple disponibilizam listas completas de atalhos em seus sites oficiais, permitindo que usuários explorem combinações específicas para cada sistema.

