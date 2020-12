CNI conecta empresas e startups a ecossistemas globais de inovação aberta

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) firmou parceria com o SOSA, empresa israelense com atuação global em inovação aberta, com o objetivo de alavancar a capacidade de inovação de indústrias e startups brasileiras e ampliar sua inserção no mercado global.

O programa conectará as empresas a ecossistemas internacionais de inovação aberta, formados por mais de 15.000 startups e 250 grandes corporações, várias delas multinacionais, que têm como hub os escritórios do SOSA em Nova York, nos Estados Unidos, e em Tel-Aviv, em Israel. No âmbito desse ecossistema são perscrutadas cerca de 3.000 oportunidades tecnológicas por ano.

“A parceria CNI-SOSA permite às empresas identificar tecnologias que respondem a seus principais desafios em todo o mundo”, sublinha Gianna Sagazio, diretora de inovação da CNI. “O diferencial do programa está na curadoria customizada de startups realizada pelo SOSA, bem como no suporte à viabilização de investimentos em processos disruptivos”, diz Rafael Monaco, especialista em desenvolvimento industrial da diretoria de inovação da CNI.

No âmbito do programa, as grandes empresas têm também a oportunidade de realizar visitas técnicas a centros de conhecimento, interagir com investidores e acessar tecnologias avançadas e estratégias de inovação empresarial, além de participar do Programa Brasil de Inovação Aberta, para capacitação de times de inovação.

Às startups com “visão global, escalabilidade, tração e com produtos em estágio MVP [produto mínimo viável]”, de acordo com Monaco, o programa Land-to-Launch oferece 30 dias de imersão nos ecossistemas SOSA em Tel-Aviv ou Nova York, além de mentoria e suporte no posicionamento internacional do negócio.

Poderão submeter propostas ao programa startups com foco em segurança cibernética, fintechs, healthtechs, smart cities, indústria 4.0, mobilidade, entre outras.

Para o próximo ano, em razão da pandemia de covid-19, o programa Land-to-Launch está sendo adaptado pelas equipes da CNI e do SOSA para operar online.

As empresas interessadas em marcar uma reunião com as equipes da CNI e do SOSA e para mais informações podem entrar em contato por meio do formulário disponível no endereço www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mei/programas-mei/parceria-cni-sosa/.