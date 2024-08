Responsabilidade social das empresas: entenda a importância e seu impacto na sociedade

Você sentiu que nos últimos tempos o estilo de vida vegano, os cosméticos e produtos de higiene que não são testados em animais e outros movimentos relacionados às práticas sustentáveis têm ganhado mais espaço na sociedade?

A projeção da MarketGlass é a prova dessa popularidade: o mercado internacional de empresas de cosméticos que levantam a bandeira de cuidados com animais para atrair consumidores deve atingir US$ 20,8 bi até 2025.

O Instituto Akatu e a GlobeScan trazem outro dado relevante sobre o assunto: 64% dos brasileiros entrevistados estão dispostos a pagar um preço acima da média por alimentos saudáveis e produzidos de forma sustentável.

Os consumidores estão cada vez mais exigentes quanto ao posicionamento das empresas. Marcas que pretendem atender a essa demanda estão expondo, através das boas práticas de responsabilidade social corporativa (ESG), seu verdadeiro valor e, consequentemente, garantindo a longevidade do negócio.

Mas afinal, o que é responsabilidade social corporativa? Se esta também é a sua dúvida, continue a leitura deste texto e saiba tudo o que precisa sobre o assunto.

O que é responsabilidade social corporativa

Esse compromisso nada mais é do que as atitudes que as empresas adotam de forma voluntária e proativa para garantir o bem-estar dos seus funcionários, da comunidade ao seu redor e do meio ambiente. Ou seja, é a ética na condução dos negócios.

Essa postura ética essencial chega para, além de agradar clientes, parceiros e investidores, tentar reduzir os impactos das ações das empresas sobre o meio ambiente.

Uma empresa que adota uma postura socialmente responsável tem benefícios incalculáveis, que incluem:

atrair mais investidores;

melhorar sua reputação;

melhorar a satisfação de seus clientes;

aumentar sua credibilidade no mercado;

aumentar o engajamento dos seus funcionários.

O conceito de responsabilidade social é promovido especialmente pelas grandes empresas. Porém, as práticas socialmente responsáveis podem existir em todos os tipos e tamanhos de negócios.

Quais são as responsabilidades sociais de uma empresa?

Os compromissos assumidos pelas organizações podem ser classificados como responsabilidade corporativa, social empresarial e social ambiental.

A base delas é a mesma: o compromisso da organização com a sociedade por meio de ações e posturas éticas e responsáveis. O que diferencia uma da outra é o foco dessas ações. Confira.

Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

A RSE preza por a empresa ser lucrativa (responsabilidade econômica), obedecer à lei, (responsabilidade legal) e ter responsabilidade ética, além de responsabilidade filantrópica.

Neste sentido, ela diz respeito à gestão socialmente responsável do negócio e de como suas ações impactam a sociedade e os stakeholders.

Responsabilidade Social Corporativa (RSC)

Aqui, o foco é o público interno e tem a ver com o compromisso que a organização assume com a sociedade por meio de ações e posturas éticas e responsáveis.

Responsabilidade Social Ambiental (RSA)

Políticas de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente são os principais objetivos da RSA, como produção mais limpa, manejo adequado dos resíduos, uso racional de recursos naturais e outros.

Como garantir a responsabilidade social corporativa?

Como vimos até aqui, a responsabilidade social corporativa é um conceito que se refere ao compromisso de uma empresa em atuar de forma ética e responsável, levando em consideração os impactos de suas atividades no meio ambiente, na sociedade e na economia.

Essa é uma tendência crescente no mundo dos negócios, pois as empresas estão cada vez mais conscientes da importância de gerar impacto positivo no planeta.

Para isso, as empresas precisam adotar uma série de medidas para garantir que o conceito avance para a prática, sendo algumas delas as listadas abaixo.