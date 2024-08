IA 2024: carreira e tendências da tecnologia para o próximo ano

Desde o lançamento do ChatGPT, o mundo mudou sua percepção sobre a inteligência artificial (IA). Robôs, tecnologia e inovação que antes eram vistos apenas em cenas de filme de ficção — e representavam algo irreal — hoje estão à disposição de qualquer pessoa que queira se aventurar no mundo — agora real — da inteligência artificial.

O relatório da consultoria americana, Grand View Research, estima que o mercado global de IA deverá movimentar cerca de 733 bilhões de dólares até 2027. Apenas modelos de IA generativa (como ChatGPT e afins) podem injetar 4 trilhões de dólares por ano na economia global até 2032, segundo a McKinsey.

Essas informações nos levam a dois caminhos:

Em algum momento todas as empresas vão precisar usar IA se quiserem se manter competitivas no mercado . Quanto mais tecnologia disponível, mais as empresas sentirão necessidade de implementá-las em seus processos. Consequentemente, precisarão de profissionais qualificados para fazer a implementação e gestão da IA em seus processos. O futuro da I A chega mais rápido do que os humanos conseguem acompanhar . Sendo assim, quem vence a corrida da IA, vence a corrida econômica.

Embora o assunto inteligência artificial não seja tão novo, as ferramentas com as funcionalidades que vemos hoje ainda podem ser consideradas novidade e já é possível dominar o que está no mercado para sair na frente dos concorrentes,

O futuro será marcado pela IA generativa

Uma pesquisa do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), feita com 350 CTOs (Chief Technology Officer), CIOs (Chief Information Officer) e diretores de Tecnologia da Informação nos EUA, Reino Unido, China, Índia e Brasil, indica que a inteligência artificial será a área mais importante da tecnologia em 2024. O levantamento também mostrou que 65% dos entrevistados acreditam que a IA generativa continuará em evidência no próximo ano.

Até 2026, a consultoria Gartner prevê que mais de 80% das empresas terão usado APIs (Application Programming Interface - Interface de Programação de Aplicação) e modelos GenAI (inteligência artificial generativa) e/ou implementado aplicativos habilitados para GenAI em ambientes de produção.

Diante dessa realidade, engana-se quem ainda acredita que a inteligência artificial limita-se à execução de atividades repetitivas. A tecnologia está sendo cada vez mais aprimorada, tornando-se uma ferramenta poderosa para a área da saúde, mercado financeiro, marketing e muito mais.

Carreira em IA: as oportunidades estão por todos os lados

De acordo com a pesquisa do IEEE, os cinco principais setores mais impactados pela tecnologia em 2024 serão:

telecomunicações (41%, contra 40% em 2023);

manufatura (39%, contra 30% em 2023);

serviços bancários e financeiros (39%, contra 33% em 2023);

setor automotivo e transporte (31%, contra 39% em 2023);

energia (31%, contra 33% em 2023).

Mas afinal, o que é necessário para começar a trabalhar em conjunto com a inteligência artificial? Um estudo conduzido pelo LinkedIn aponta alguns caminhos. O documento mostra que as competências mais desejadas pelos recrutadores são:

Excel;

inglês;

habilidades analíticas;

estruturação de dados;

reconhecimento de padrões;

aprendizado de máquina (machine learning).

Prepare-se para surfar a onda da inovação com IA

Apresentado por Izabela Anholett, CTO da EXAME, de 15 a 23 de janeiro, a série Inteligência Artificial: carreira do futuro vai mostrar como se tornar um profissional especializado em liderar e implementar novas tecnologias de IA em empresas de todos os tamanhos e segmentos.

Ao final, os participantes ainda receberão um certificado de participação que poderá ser compartilhado em suas redes sociais e aumentar a visibilidade do seu perfil para os recrutadores. Clique aqui e garanta sua vaga.