Sonhando com uma vaga home office? Conheça as áreas que mais contratam nesse formato

Se durante a pandemia foi necessária uma adaptação do formato de trabalho para o então chamado “novo normal”, hoje, com a volta cada vez mais forte da jornada presencial, podemos dizer que estamos voltando ao “velho normal”?

Os dados mostram que sim. Números do LinkedIn Economic Graph mostram que as oportunidades remotas estão, de fato, diminuindo. A proporção de posições publicadas na plataforma que mencionavam a possibilidade de fazer trabalho remoto caíram de quase 40% em fevereiro de 2022 para menos de 25% em fevereiro deste ano.

Porém, para os entusiastas do trabalho home office ainda há esperanças. Neste texto, listamos as áreas com mais possibilidades de vagas remotas. Confira.

Áreas com mais vagas home office no Brasil

Um levantamento realizado por uma das principais plataformas de emprego do país, o Infojobs, identificou que no primeiro semestre deste ano, das 500 mil vagas que foram publicadas no site, apenas 16 mil eram para oportunidades no formato online.

As 10 principais áreas que mais tiveram oferta de emprego home office foram:

informática, TI e telecomunicações;

comercial e vendas;

administração;

marketing;

recursos humanos;

jurídica;

telemarketing;

contábil, finanças e economia;

educação, ensino e idiomas;

engenharia.

O relatório também mostra quais as regiões que mais oferecem oportunidades de home office, veja:

São Paulo: 36,3%

Rio de Janeiro: 23,6%

Paraná: 10,9%

Rio Grande do Sul: 6,6%

Minas Gerais: 5,5%

Santa Catarina: 3,5%

Bahia: 2,0%

Goiás: 1,6%

Pernambuco: 1,5%

Distrito Federal: 1,4%

5 dicas para quem busca um trabalho home office

Antes de começar a sua busca por uma posição de trabalho remoto, existem alguns passos a serem dados (e até mesmo reflexões que podem ser feitas) para te dar mais clareza sobre o que você busca para sua vida pessoal e sua carreira. Veja por onde começar.

1. Defina suas habilidades e interesses

Antes de começar a procurar um trabalho home office, é importante definir suas habilidades e interesses. Quais são as suas áreas de expertise? O que você gosta de fazer? Isso ajudará a direcionar suas pesquisas e encontrar vagas que sejam compatíveis com o seu perfil.

2. Faça uma pesquisa de mercado

Como vimos, ainda existem muitas áreas que oferecem trabalhos home office. Faça uma pesquisa de mercado para entender as diferentes opções e encontrar as que melhor se encaixam no seu perfil e necessidades.

3. Prepare seu currículo e portfólio

Assim como para qualquer outro tipo de trabalho, seu currículo e portfólio são essenciais para se candidatar a vagas de home office. Certifique-se de que eles estejam atualizados e que destaquem habilidades e experiência relevantes.

4. Não tenha medo de se candidatar

Não tenha medo de se candidatar a oportunidades que considerar interessante, mesmo que você não tenha todas as habilidades descritas na vagas. Muitas empresas estão dispostas a treinar funcionários remotos.

5. Busque desenvolver habilidades que podem te ajudar no home office

O mundo corporativo cada vez mais pede pelo desenvolvimento de competências comportamentais.Em posições remotas, essa necessidade pode se tornar ainda maior, uma vez que não ocorre a interação física entre os membros da equipe.

Sendo assim, busque ser um profissional mais flexível, com escuta ativa, proativo e empático.