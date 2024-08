Como melhorar a dicção? Confira 5 exercícios que podem te ajudar

O ato de comunicar e expressar-se de forma clara e assertiva sempre foi fundamental e, com o uso de novas tecnologias, torna-se cada vez mais importante. Ao mesmo tempo, muitas pessoas se queixam de não conseguir transmitir uma mensagem ou discurso da maneira que gostariam, pois falam rápido demais, pulam sílabas e distorcem fonemas.

Para aperfeiçoar o ato de se expressar, devemos trabalhar nossa dicção, que é exatamente o processo de treinar a maneira que pronunciamos as palavras. Além de técnicas de respiração, é possível trabalhar nossa fala com exercícios que estimulam os músculos faciais e o da língua, que podem ser feitos sozinhos ou com o acompanhamento de um fonoaudiólogo.

O que é dicção?

Dicção é a maneira como pronunciamos as palavras. De maneira geral, espera-se uma articulação clara e correta dos sons e sílabas para que a mensagem seja passada da forma correta.

Diferentemente da oratória, que diz respeito à maneira com que a mensagem é transmitida, a dicção está estritamente ligada à pronúncia. Uma pessoa que possui boa dicção é aquela que consegue articular e pronunciar as palavras com tal clareza que não existirá ruído entre o remetente e o destinatário.

É possível melhorar uma dicção ruim?

Existem alguns problemas relacionados ao desvio na dicção, que vão desde questões fisiológicas a vícios de linguagem. Além de exercícios que podem ser feitos em casa, o ideal é procurar um profissional na área, como um fonoaudiólogo.

Ele poderá identificar quais as causas das falhas na dicção e no melhor direcionamento a ser tomado. Para te auxiliar, separamos cinco exercícios para melhorar sua dicção.

5 exercícios para melhorar a dicção

1. Exercícios para fortalecer os músculos faciais

O rosto tenso pode dificultar a articulação das palavras. Para relaxar tanto a musculatura facial quanto os lábios e a língua, é aconselhável exercícios faciais acentuados, como abrir bastante a boca e exagerar na hora de pronunciar as sílabas.

Para treinar, basta escolher um texto e falar em voz alta, pausadamente, as palavras, tentando ser o mais expressivo possível e forçando os músculos do rosto e da boca. Você pode fazer também o exercício que alterna entre um grande sorriso e “bico” com a boca.

2. Trava-línguas

Uma ótima maneira de treinar a pronúncia das palavras é com trava-línguas, partindo de uma leitura mais lenta e, aos poucos, aumentando a velocidade.

Depois que você já estiver craque lendo as frases, pode aperfeiçoar o exercício usando um lápis entre os dentes — que vai ajudar também no fortalecimento muscular do seu rosto. Alguns exemplos de trava-línguas:

- "Um ninho de mafagafos, com cinco mafagafinhos, quem desmafagafizar os mafagafos, bom desmafagafizador será"

- "O tempo perguntou ao tempo, quando tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo, que não tinha tempo, de ver quanto tempo, o tempo tem"

- “Uma aranha dentro da jarra. Nem a jarra arranha a aranha nem a aranha arranha a jarra”

- “O que é que Cacá quer?

Cacá quer caqui.

Qual caqui que Cacá quer?

Cacá quer qualquer caqui”

3. Ênfase nas vogais

Para este exercício, basta escolher um texto e dar bastante atenção para as vogais de cada frase. Uma grande dificuldade quando falamos em dicção é exatamente o problema em respeitar todas as letras e sons das palavras.

Então, escolha uma letra de música e leia com atenção todas as vogais da canção. Depois, passe a ler apenas as vogais do texto, como no exemplo abaixo. Se estiver fácil, procure textos mais difíceis e aumente a velocidade de leitura.

“O sapo não lava o pé

Não lava porque não quer

Ele mora lá na lagoa

Não lava o pé porque não quer

O sapo não lava o pé

Não lava porque não quer

Ele mora lá na lagoa

Não lava o pé porque não quer

Mas que chulé”

4. Gargarejar

Para estimular sua faringe, parte fisiológica importante para nossa fala, é possível fazer gargarejos com água. Com o líquido na boca, pode-se trabalhar a sílaba “ão”, que muitas vezes temos dificuldade de pronunciar. O exercício vai fazer com que você consiga pronunciar as palavras com um som muito mais limpo.

5. Gravar-se

O exercício de gravar-se pode acabar sendo um grande aliado na hora de melhorar a dicção. Depois de praticar os outros exercícios e se sentir confiante, escolha um texto, pegue seu celular e comece a gravar. Perceba seus movimentos, postura e articulação de palavras. Assim, você vai conseguir identificar o que ainda precisa trabalhar e o que já está dominando.