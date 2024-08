Carta de apresentação: modelo pronto, como fazer e dicas

À medida que a competição no mercado de trabalho se intensifica, a carta de apresentação continua sendo uma arma valiosa para os candidatos a uma vaga de emprego.

Embora não seja mais tão popular como no passado, com este documento é possível destacar as principais experiências e qualificações que podem te colocar à frente dos demais candidatos, e ainda reforça o seu interesse na vaga.

Porém, ao se deparar com esta demanda, muitas dúvidas podem surgir. Neste texto, você vai encontrar as respostas para as suas dúvidas e, ao final, um modelo de carta de apresentação. Boa leitura.

O que é uma carta de apresentação?

A carta de apresentação é um documento, geralmente enviado com o currículo, com o intuito de apresentar o candidato a um potencial empregador. Essa ferramenta permite que o candidato expresse suas motivações, experiências e habilidades.

Sua principal finalidade é destacar o valor que o candidato pode proporcionar à empresa. Além disso, uma declaração bem elaborada pode cativar a atenção do recrutador, fazendo com que o candidato se destaque no mar de currículos, inclusive dentro de plataformas de candidatura.

Quais informações precisam constar nesse documento?

Considerando o objetivo da carta de apresentação, é importante que por meio dela o recrutador encontre suas informações básicas: experiência profissional, histórico acadêmico e as características que fazem de você a melhor pessoa para ocupar a posição que está se candidatando.

Lembre-se: a carta de apresentação só é obrigatória quando exigida pelo contratante. Ao redigir a sua, você pode seguir a seguinte estrutura:

Informações de contato: nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail. Evite fornecer dados pessoais como número de documentos. Uma saudação apropriada, utilizando o nome do destinatário, se possível. No início da carta, apresente-se de forma concisa e explique o motivo da sua correspondência, mencionando a vaga à qual você está se candidatando. Em seguida, destaque suas qualificações, experiências e conquistas que se alinham perfeitamente com os requisitos da vaga. Demonstre conhecimento sobre a empresa. Encerre a carta reforçando seu interesse e agradecendo pela atenção do empregador. Finalize com uma assinatura formal, que transmita profissionalismo e confiança.

Como criar uma carta de apresentação que se destaque em 4 passos?

Personalização, clareza e entusiasmo são a chave para criar uma carta que não só impressione os recrutadores, mas também aumente consideravelmente as chances de alcançar o posto desejado.

Cada carta deve ser adaptada especificamente para a empresa e a vaga em questão. Evite abordagens genéricas e atente-se para os pontos abaixo:

Clareza e concisão são essenciais; Demonstre seu entusiasmo pela empresa e pela vaga; Concentre-se em contar seus resultados concretos e conquistas que demonstram seu valor; Revise a carta para garantir que não contenha erros de gramática ou ortografia que possam prejudicar sua imagem.

Modelo de carta de apresentação simples para você seguir

[Nome]

[Endereço]

[E-mail]

[Telefone]

[Data]

[Destinatário]

[Título do destinatário]

[Nome da empresa]

[Endereço da empresa]

Prezado(a) [nome do destinatário],

Estou escrevendo para expressar meu forte interesse na posição de [nome da vaga] na [nome da empresa]. Com uma sólida trajetória de [mencione sua experiência relevante], acredito que minhas habilidades e conhecimentos podem trazer um impacto significativo para sua organização.

No decorrer de minha carreira, alcancei resultados notáveis, como [destaque uma realização específica]. Estou entusiasmado com a oportunidade de aplicar minha experiência e liderança para impulsionar o sucesso da [nome da empresa].

Admiro a [nome da empresa] por sua [mencione algo que você admira na empresa] e estou ansioso para contribuir para sua contínua excelência.

Agradeço pela consideração da minha candidatura e espero a oportunidade de discutir em mais detalhes como posso contribuir para a [nome da empresa].

Atenciosamente,

[Seu nome]