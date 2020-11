Evento da Revelo vai premiar empresas com as melhores práticas de RH

Eles são essenciais para o funcionamento, a inovação e o desenvolvimento de qualquer empresa, seja na hora de atrair, contratar ou reter talentos. Mas apesar da sua importância, muitas vezes os profissionais de RH não são notados. Para homenageá-los, a Revelo – startup de recursos humanos que usa de tecnologias como inteligência artificial e big data para ajudar empresas e candidatos a terem mais certeza na hora da contratação – promove, no dia 11 de novembro, a terceira edição do Revelo Awards.

“Vamos celebrar os profissionais que se dedicam a tornar os processos mais ágeis, dinâmicos e, acima de tudo, humanizados. A ideia é reconhecer as pessoas que estão por trás das marcas, colocá-las sob holofote – principalmente neste ano tão turbulento e desafiador”, diz Lucas Mendes, co-fundador da Revelo.



Café acompanhado de um bom papo

A abertura da cerimônia, que pela primeira vez será online com transmissão para todo o Brasil, contará a participação especial do blogueiro Maycon Alves, do @diariodeumcoffeelover, que reúne nas redes sociais dicas de preparo e de visitas a cafeterias. Na sequência, haverá uma palestra com o professor de ética Clóvis de Barros Filho, seguida de apresentações sobre as principais tendências em recrutamento.

Financiamento de cursos

Entre as novidades está o lançamento do Revelo Up, programa de aceleração de carreira e desenvolvimento profissional, que chega para diminuir o déficit de candidatos por meio da concessão de financiamento de cursos. “Ao participar do Revelo UP, o candidato adquire habilidades buscadas no mercado, tornando-se um profissional mais completo e atraente para as empresas. Normalmente, um aluno formado tem 224% mais chances de ser contratado”, destaca Mendes.

Premiação

Ao final do evento, o público conhecerá os vencedores do Revelo Awards 2020 em dez categorias, entre elas recrutador mais ágil (empresa que contratou com maior rapidez), melhor feedback (retorno mais eficiente dado ao candidato após o término do processo seletivo) e recrutamento inclusivo (melhor conversão, nos processos seletivos, em relação à contratação de mulheres). Confira a programação:

Programação:

13h – 14h

Abertura do evento com MasterClass oferecido por @Diario de Um Coffee Lover

14h – 15h

Palestra com o professor Clóvis de Barros Filho

15h – 17h

Conteúdos exclusivos sobre Recrutamento, Resultado e Inovação

17h – 18h

Abertura do Revelo Awards

18h – 19h

Premiação

Digitalizado, porém humanizado

Considerada hoje a maior empresa de tecnologia para a área de recursos humanos da América Latina, a Revelo surgiu há cinco anos com a proposta de oferecer uma plataforma de capaz tornar a captação, a seleção e o recrutamento de candidatos mais humanizado e assertivo, sobretudo quando o processo é concorrido e, portanto, recebe um alto volume de inscritos, ou quando há dificuldade para encontrar o especialista com o perfil desejado. “Nossos clientes acabam tendo acesso a talentos que não encontrariam ou que não se candidatariam espontaneamente”, afirma Lucas.

Entre as inovações da empresa está o fato de ter sido a primeira do país a trabalhar com a metodologia de RH as a service, oferecendo produtos e serviços que podem ser personalizados de acordo com a necessidade do cliente. A startup, que tem em sua base 16.000 empresas e 1,5 milhão de candidatos cadastrados, já arrecadou mais de 90 milhões de reais em rodadas de investimento e se tornou a empresa mais investida no setor na história do Brasil.

“Quando nasceu a Revelo, era praticamente inimaginável o uso de ferramentas digitais nos processos de RH. Já se falava de transformação digital nas empresas, mas o setor de recursos humanos era sempre deixado de lado”, explica Mendes. “Agora, podemos afirmar que os processos estão mais ágeis, e o dia a dia ficou menos operacional e mais estratégico.”

Segundo a Revelo, o uso de ferramentas digitais consegue reduzir em 80% o tempo de contratação e faz com que seu custo seja 66% menor. “Em termos de precisão, a Revelo é 2,1 vezes mais certeira do que um recrutador tradicional”, garante Mendes. Ele faz questão, no entanto, de destacar que a tecnologia não veio para substituir pessoas; muito pelo contrário. “Seu papel é empoderá-las estrategicamente”. A transmissão do Revelo Awards 2020 acontecerá no dia 11 de novembro, das 13h às 19h. Clique aqui para se inscrever no evento.