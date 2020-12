Bancos realizam leilão de imóveis com descontos de até 70%

O Itaú Unibanco e o Santander realizam nesta semana leilões de imóveis recuperados de financiamento. São cerca de 100 imóveis casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais) localizados em vários estados.

No leilão do Itaú, as ofertas podem ser feitas até terça-feira, 15, no site da leiloeira Zukerman Leilões. São 28 imóveis localizados nos estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Os imóveis disponíveis são residenciais (casas e apartamentos) e os valores vão de R$ 54.500,00 (casa de 200 m2 em Natal) a R$ 1.473.00,00 (apartamento de 668,624 m2 em São Paulo).

Os valores dos lotes estão até 70% abaixo do praticado no mercado. O pagamento pode ser feito à vista com 10% de desconto ou parcelado em até 78 vezes.

Já o Santander irá leiloar 48 imóveis no dia 17 de dezembro por meio da leiloeira Mega Leilões. A maioria dos imóveis está localizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os lances vão de R$ 75.600,00 a R$ 3.717.000,00, sendo o primeiro de uma sala comercial de 21 m², e o segundo, um galpão de 1528 m² localizado em Macaé, Rio de Janeiro.