XRP dispara 12% com lançamento de stablecoin da Ripple e ligação entre os ativos

O XRP é um dos destaques do mercado de criptomoedas desta terça-feira, 17. Dados da plataforma CoinGecko apontam que o ativo acumula alta de 12,5% nas últimas 24 horas, com o terceiro melhor desempenho entre as 100 maiores criptomoedas do mercado.

O movimento do ativo reflete o lançamento da stablecoin pareada ao dólar RLUSD pela Ripple. O ativo será lançada no XRP Ledger, blockchain do XRP, e terá uma conexão direta com a criptomoeda, o que resultou no fluxo de investimentos observado nas últimas horas.

De acordo com analistas, o funcionamento do RLUSD envolverá a queima de XRP na realização de transações com a stablecoin. Na prática, a queima elimina unidades da criptomoeda do mercado, ou seja, reduz a sua oferta. A dinâmica, portanto, tende a ser positiva para o preço do ativo.

Essa leitura estimulou muitos investidores e resultou na nova alta do XRP. Alex Obchakevich, fundador da empresa Obchakevich Research, disse que "o lançamento do RLUSD tem um papel importante [na alta]", com a tendência da stablecoin entrar na lista das 100 mais valiosas do mercado ainda nos próximos dias.

Adam O'Neill, CMO da Bitrue, destacou que as transações com a stablecoin "queima uma pequena quantidade de XRP como taxa, o que, com o tempo, vai aumentar a escassez do XRP e se trauduzir em preços maiores do ativo". Agora, ele avalia que "o sucesso dos dois ativos está ligado, e os investidores perceberam essa ligação".

Antes mesmo do lançamento do RLUSD, o XRP já estava entre as criptomoedas com melhor desempenho no segundo semestre do ano. O ativo teve uma forte valorização nas últimas semanas, assumindo pela primeira vez a posição de terceira maior criptomoeda do mercado em termos de capitalização.

A disparada reflete um otimismo de investidores sobre o futuro do ativo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A expectativa é que o político adote uma postura favorável ao setor e que processos envolvendo diversos ativos sejam encerrados.

No caso do XRP, investidores esperam que o novo quadro regulatório facilite a aprovação de ETFs da criptomoeda, o que poderia resultar em um novo fluxo de investimentos relevantes para o ativo.