Aprovação de ETF de XRP nos EUA é 'inevitável', diz CEO da Ripple

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, afirmou recentemente que a criptomoeda XRP deverá ganhar ETFs nos Estados Unidos. Para o líder da empresa de tecnologia cripto, a aprovação desses fundos negociados em bolsa pela Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, seria "inevitável".

Em entrevista à Bloomberg, Garlinghouse disse que o XRP está na fila para se tornar o próximo instrumento financeiro a oferecer aos investidores institucionais exposição a cripto nos EUA por meio de um ETF. Ele afirmou que o produto é "inevitável" e que é apenas uma questão de tempo até que a aprovação ocorra.

Os comentários surgiram em meio à aparente demanda por tais instrumentos nos Estados Unidos, especialmente para ETFs de bitcoin. A demanda continua abundante, como mostram os fluxos positivos massivos com dados da SoSoValue, que indicam um total acumulado de aportes líquidos de US$ 21,34 bilhões no ano.

“Estamos claramente vendo que os ETFs têm sido populares… A SEC foi arrastada, aos trancos e barrancos, para aprovar o ETF de bitcoin em janeiro… US$ 17 bilhões fluíram para os ETFs, que tiveram o crescimento mais rápido na história. Isso claramente demonstra que há demanda de instituições e varejo para acessar a classe de ativos,” disse Garlinghouse.

Duas empresas, a Bitwise e a Canary Capital, já solicitaram a oferta de ETFs de XRP para a SEC. A Canary Capital explicou que seu fundo acompanharia o valor do token usando a taxa de referência dólar Ripple da CME. Por outro lado, a Bitwise recentemente revisou seu registro junto à SEC, esclarecendo sua estrutura e custódia.

Como relatado pelo BeInCrypto, a confiança da Bitwise depende da classificação do token XRP com a SEC como uma commodity, mesmo em meio a problemas legais contínuos entre a criptomoeda e o regulador. A SEC não deu indícios de que abandonou a tese de que o XRP seria um valor mobiliário.

O resultado do caso, que pode se estender até julho de 2025, pode influenciar diretamente a aprovação de um ETF de XRP. Nesse contexto, a revisão do registro da Bitwise introduziu medidas para proteger os investidores e garantir a conformidade com as leis federais de valores mobiliários.

Apesar da incerteza contínua sobre a classificação do token como um valor mobiliário, o cofundador da Ripple, Chris Larsen, doou US$ 10 milhões em XRP para a campanha de Kamala Harris. Isso segue uma contribuição anterior de US$ 1 milhão feita em meados de outubro, marcando sua segunda doação significativa para a campanha.

A percepção geral é de que Larsen acredita que Harris pode apoiar a indústria de cripto ao liderar uma nova abordagem do Partido Democrata para o setor, defendendo a inovação tecnológica e políticas favoráveis a cripto.

Entretanto, ainda não está claro o que motivou a decisão de Larsen. Brad Garlinghouse expressou respeito por ela e reafirmou o compromisso da Ripple em trabalhar com democratas e republicanos para promover políticas favoráveis a cripto no país.