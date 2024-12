Bitcoin bate mais uma máxima histórica em US$ 107 mil: “Não tem mais volta”

Nesta terça-feira, 17, o bitcoin bateu um novo recorde de preço em US$ 107 mil. A última máxima histórica da criptomoeda havia sido ontem, dia 16. Desde a vitória de Donald Trump para presidência dos EUA, o bitcoin está em um forte movimento de alta que, segundo a vontade do futuro presidente, pode continuar até os US$ 150 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.315, com alta de 2,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na manhã desta terça-feira, 17, a criptomoeda chegou a custar US$ 107.799, seu maior valor da história.

"Caminho sem volta"

De acordo com Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual, a notícia de que o governo norte-americano pode criar uma reserva estratégica em bitcoin sob o comando de Trump renovou o otimismo do setor. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância extrema” em 87 pontos.

“A partir do momento que a gente ver uma nação grande anunciando sua reserva estratégica para o bitcoin, não tem mais volta. Veremos outros países executando a mesma estratégia. O gênio, se já não saiu, vai sair da lâmpada. O mercado está muito grande, é uma tecnologia que já se provou há muito tempo e muitos ativos estão aí para ficar”, disse ele no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

“Quando a gente olha para o bitcoin em US$ 107 mil está bem claro o movimento que está acontecendo. Mas em relação às reservas estratégicas de bitcoin em grandes nações, a partir do momento que esse gênio sair da lâmpada vira um caminho sem volta mesmo e será muito difícil vermos correções expressivas na casa de 80, 90% que vimos em outros ciclos”, acrescentou.

Previsão do bitcoin para janeiro

“O bitcoin pode ter correções daqui para janeiro, mas nada muito forte. Acredito que o mercado tende a ficar ‘de lado’ mais do que qualquer outra coisa. Porque o volume está vindo muito forte do lado institucional, e pode ser que isso dê uma esfriada, já que as pessoas param de negociar tanto nessa época do ano. É mais provável que, entrando no primeiro trimestre de 2025, o bitcoin se consolide e as altcoins performem um pouco melhor”, disse Lucas Josa no programa, transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras.

De acordo com o especialista, possíveis pontos de entrada ficariam entre US$ 104 mil e US$ 103.500.