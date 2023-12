Worldcoin: projeto de dono do ChatGPT conecta "identidade global" com aplicativos

A Worldcoin anunciou nesta semana o início da segunda fase do projeto, que conta com a atualização da "World ID", uma identidade digital que promete ter validade global e poderá ser usada como autenticador em diversos aplicativos, incluindo o Reddit e o Telegram. O projeto é comandado por Alex Blania e Sam Altman, atual CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT.

Em um comunicado, a empresa explicou que a identidade "permite que você prove que é um ser humano único na internet, mantendo sua identidade privada. Ela foi projetada para fornecer controle total e foi desenvolvida como um protocolo aberto que deve pertencer a todas as pessoas".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Passaporte digital

A World ID é gerada a partir da captura de íris dos usuários por meio de uma máquina de escaneamento chamada Orb. Em troca do registro, a pessoa recebe uma determina quantia de WLD, a criptomoeda própria da Worldcoin. A operação se tornou alvo de críticas e preocupações em torno da segurança dos dados dos usuários.

Segundo a empresa, o registro de íris é eliminado quase que imediatamente e substituído por um código, que então serve como o autenticador para gerar a World ID. Na prática, o código é uma garantia que houve uma íris escaneada e que ela pertence a uma pessoa real.

Além da World ID, a Worldcoin lançou a sua própria loja de aplicativos, reunindo projetos que já integraram o sistema de identidade digital. Entre eles, estão o Reddit, Discord, Shopify, Minecraft e Telegram. Entre as integrações previstas, estão o Mercado Livre e a Community Gaming.

Com a integração, é possível vincular a World ID ao sistema de verificação dos aplicativos, exigindo a identidade para a confirmação de "ações importantes" nesses ambientes, como compras.

Outra novidade foi a criação de um mecanismo que permite que o usuário vá até um Orb e "reinicie" sua World ID, criando uma nova caso a original tenha sido perdida. A Worldcoin se refere ao World ID como um "passaporte humano para a internet".

Segundo a empresa, 2,6 milhões de pessoas em todo o mundo já possuem um World ID, incluindo 1% da população do Chile e da Argentina e 2% da população de Portugal. Lançada em 2023, a operação abrange diversos países, mas encerrou sua primeira etapa de registros de íris no Brasil há alguns meses.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok