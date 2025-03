'Vemos o bitcoin como o ouro digital', diz líder do governo Trump para cripto

Bo Hines, escolhido pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump para liderar uma força-tarefa sobre criptomoedas, disse nesta quinta-feira, 20, que o governo norte-americano enxerga o bitcoin como um "ouro digital", o que motivou a criação de uma reserva do ativo.

Em entrevista para o site CoinDesk, Hines foi questionado sobre quantas unidades da criptomoeda o governo pretende adquirir. Apesar de não dar uma resposta concreta, ele disse que a intenção é comprar "tanto quanto pudermos, desde que seja de uma forma neutra no orçamento e que não custe um centavo para os contribuintes".

A informação converge com uma das medidas estabelecidas por Trump na ordem executiva que criou a reserva de bitcoins. Atualmente, a reserva estratégica conta apenas com unidades que foram apreendidas pelo governo, mas há a possibilidade de aquisições no futuro.

"Nós vamos conseguir encontrar formas de acumular mais ao longo dos próximos anos e para além disso. Nós vemos o bitcoin como o ouro digital. É por isso que nós criamos a reserva estratégica de bitcoin da forma que criamos", explicou Hines sobre a lógica por trás do projeto.

Ele disse ainda que a visão atual do governo dos Estados Unidos é que a criptomoeda "é uma commodity, não um valor mobiliário. Ele tem uma concepção imaculada. Não tem um emissor, ele tem uma capacidade intrínseca de ser uma reserva de valor da forma como se é tradicionalmente aceito no mercado".

"Ter o máximo possível de bitcoin quanto pudermos é algo que seria o melhor para os norte-americanos pensando no longo prazo", destacou. Por ver o bitcoin como um ouro digital, a intenção do governo é criar um "Fort Knox digital", se referindo ao local onde os EUA guardam sua reserva de ouro.

Hines destacou ainda que o governo dos Estados Unidos chegou a ter 400 mil unidades da criptomoeda sob custódia, mas cerca de metade foi vendida "forma prematura, por cerca de US$ 300 milhões". O líder da força-tarefa do governo para criptomoedas criticou a decisão.

"Se nós tivéssemos essas unidades hoje, elas valeriam cerca de US$ 17 bilhões. E isso mostra o quão importante esse ativo é e o que podemos fazer com ele para beneficiar a população. Estamos bem confiantes com os nossos planos", comentou o oficial do governo Trump.

