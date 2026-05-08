VanEck prevê bitcoin a US$ 1 milhão em cinco anos

Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da gestora de investimentos VanEck, afirmou acreditar que o bitcoin alcançará sete dígitos nos próximos cinco anos.

“O cenário base para nós é o bitcoin subir. Achamos que esse ativo vai atingir US$ 1 milhão nos próximos anos”, disse Sigel no programa Halftime Report, da CNBC, na quarta-feira, 7.

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Sigel esclareceu depois que o BTC provavelmente alcançará esse patamar em “meia década”, comparando a adoção do Bitcoin à da indústria de videogames, cujo uso se expandiu para diferentes faixas etárias após inicialmente ficar restrito aos mais jovens.

“Será como a indústria de videogames, em que há 30 anos apenas crianças jogavam videogame, e agora Elon Musk joga videogame”, afirmou.

A projeção mais recente de Sigel está alinhada ao modelo-base da VanEck, que estima que o bitcoin possa atingir US$ 2,9 milhões até 2050, reforçando uma perspectiva positiva de longo prazo apesar dos períodos de volatilidade do mercado.

Bitcoin é uma “mega tendência”, mas marcada por volatilidade

Apesar da visão altamente positiva, Sigel enfatizou que o bitcoin é “um ativo muito cíclico”, afirmando que seu caminho até US$ 1 milhão não será uma trajetória contínua de alta.

“Não existem resgates no bitcoin, então haverá ciclos ao longo do caminho”, disse Sigel, sugerindo a ausência de uma autoridade central para estabilizar os preços durante quedas de mercado.

“Temos o primeiro banco central comprando bitcoin para suas reservas, então isso é uma mega tendência, mas haverá muita volatilidade ao longo do caminho”, acrescentou Sigel.

Posicionamento de curto prazo do mercado segue negativo

Ao comentar a ação de preço do bitcoin no curto prazo, Sigel destacou que a correlação do ativo com o Nasdaq atingiu o maior nível em cinco anos, sugerindo que a atual alta é impulsionada principalmente por tendências macroeconômicas mais amplas.

“O que nos mantém confiantes mesmo nos níveis atuais é que não estamos vendo excessos nos mercados de derivativos”, afirmou, acrescentando que o movimento parece ser impulsionado principalmente pelo fechamento de posições vendidas, indicando que o posicionamento geral ainda permanece relativamente mais inclinado para a baixa.

A visão de Sigel se junta a outras projeções semelhantes para o preço do Bitcoin nos próximos anos, incluindo previsões da Bernstein, do diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan, do CEO da Jan3, Samson Mow, e do cofundador do Twitter, Jack Dorsey, entre outros.

As metas de preço do bitcoin para 2030 da Ark Invest, de Cathie Wood, variam de cerca de US$ 300 mil em um cenário pessimista a US$ 710 mil no cenário-base e US$ 1,5 milhão em um cenário otimista, segundo o modelo Big Ideas 2025.

Alguns investidores, no entanto, seguem mais céticos em relação à adoção do bitcoin. Ray Dalio afirmou que o bitcoin pode atuar como reserva de valor, mas questionou sua capacidade de se tornar um ativo de reserva global diante de riscos regulatórios e relacionados às moedas soberanas. Outros, incluindo o defensor do ouro Peter Schiff, argumentam que o bitcoin não possui valor intrínseco e dificilmente substituirá ativos tradicionais de proteção, como o ouro, colocando em dúvida previsões de preços na casa dos sete dígitos.

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