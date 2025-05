VanEck lança fundo tokenizado e entra na corrida de gestoras por espaço no segmento

A VanEck anunciou nesta terça-feira, 13, o lançamento do seu primeiro fundo tokenizado. Com a novidade, a gestora com US$ 89 bilhões em ativos sob gestão entra na corrida de gigantes do mercado financeiro mundial por espaço nesse segmento em ascensão.

Em comunicado, a gestora disse que o fundo é de investimento em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Até o momento, esse tipo de fundo tem sido o mais usado por gestoras para realizar projetos de tokenização, que envolve o registro do fundo e de suas contas em redes blockchain.

Ainda segundo o comunicado, o fundo foi batizado de VBILL e estará disponível nos blockchains Avalanche, BNB Chain, Ethereum e Solana, com interoperabilidade entre as redes para transferência de tokens. A ideia é usar a tecnologia blockchain para reduzir custos e tornar a gestão do fundo mais eficiente.

Graças ao uso da tecnologia, a VanEck explicou que será possível emitir cotas de participações sem interrupções, a qualquer dia e hora, e com conversão para dólar por meio da stablecoin USDC. A meta da gestora é que o fundo seja um "bloco de construção central para participantes do mercado financeiro em blockchain".

Kyle DaCruz, diretor de produtos para ativos digitais da VanEck, afirmou que "ao trazer os títulos do Tesouro dos EUA para a rede, estamos oferecendo aos investidores uma ferramenta segura, transparente e líquida para gestão de caixa, integrando ainda mais os ativos digitais aos mercados financeiros tradicionais".

A expectativa da VanEck é que a tokenização aumente a liquidez e eficiência no mercado. As cotas de participação do fundo são emitidas e registradas em redes blockchain e então oferecidas aos investidores, algo que também traz vantagens para o processo.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Para a VanEck, essa opção "oferece aos investidores maior transparência e prazos de liquidação mais rápidos em comparação com as estruturas de fundos tradicionais". Por hora, o fundo será voltado para investidores institucionais e qualificados, com investimento mínimo entre US$ 100 mil e US$ 1 milhão, dependendo do blockchain.

A VanEck já tinha ingressado no mercado de ativos digitais com o lançamento de ETFs de bitcoin e ether, mas sem uso da tecnologia blockchain. Agora, ela se junta a um grupo de gestoras que inclui a BlackRock e que tem lançado projetos para testar o potencial da tecnologia.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok