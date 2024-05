Fundo tokenizado da BlackRock chega a R$ 1,9 bilhão em ativos e assume liderança no segmento

O fundo tokenizado de investimentos lançado pela BlackRock em março assumiu a liderança entre os fundos que usam a tokenização para oferecer exposição aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Em seis semanas de funcionamento, ele superou concorrentes mais antigos no mercado.

O novo fundo atingiu nesta semana a marca de US$ 375 milhões (R$ 1,9 bilhão, na cotação atual) em ativos sob gestão, superando o principal rival e então líder no segmento, o fundo tokenizado da gestora Franklin Templeton. Com isso, ele já detém quase 30% de todos os ativos sob gestão nesse segmento.

O fundo da Franklin Templeton acabou registrando uma perda de investimentos nos últimos dias, fazendo com que seu total de ativos sob gestão caísse para US$ 368 milhões e perdendo a liderança.

A criação de um fundo tokenizado de investimentos foi a primeira iniciativa do tipo realizada pela BlackRock. O fundo foi inserido no blockchain Ethereum e tem como foco o investimento nos títulos do Tesouro norte-americano.

Batizado de BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, o novo fundo realiza investimentos em moedas fiduciárias, acordos de recompra e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A compra de participação no fundo gera o recebimento de um token próprio, o BUIDL, que fica registrado na Ethereum.

A BlackRock definiu que cada token do fundo terá um valor fixo de US$ 1. Os tokens podem ser transferidos para endereços validados de redes blockchain por meio de carteiras digitais específicas da empresa Securitize, que é a parceira da gestora na iniciativa pioneira de tokenização.

Segundo a BlackRock, o foco inicial da iniciativa será em investidores institucionais de grande porte. O lançamento do fundo tokenizado representa mais um passo da BlackRock no mundo dos ativos digitais.

Também neste ano, a gestora lançou um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista em bitcoin, que no momento tem tido a melhor performance dentre os ETFs de bitcoin autorizados e assumiu a liderança no segmento.

A expectativa de especialistas é que o novo projeto da BlackRock também incentive outras empresas do mercado financeiro a investir na tokenização, em especial na de fundos, podendo impulsionar a área.

