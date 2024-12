União de IA e cripto, ETF de Solana e altseason: as projeções do Mercado Bitcoin para 2025

O Mercado Bitcoin divulgou neste mês as suas 10 previsões para o ano de 2025. A expectativa da corretora brasileira é que o mercado de criptomoedas mantenha o ciclo de alta iniciado no final deste ano, marcado por uma maior adoção institucional do bitcoin e pela chamada "altseason".

A projeção da exchange é que, no próximo ano, a criptomoeda conseguirá superar a casa dos US$ 200 mil devido a uma "crescente adoção institucional e a um ambiente macroeconômico mais favorável". Se isso ocorrer, o ativo efetivamente dobraria de valor ao longo do próximo ano.

"A dinâmica de mercado pós-halving e a busca de investidores institucionais por ativos de reserva de valor deverão atuar como propulsores para que o ativo alcance novos patamares de preço", destaca a corretora.

Para isso ocorrer, porém, o bitcoin precisará de um aprofundamento tanto da sua adoção por agentes institucionais do mercado, em especial por meio dos ETFs nos Estados Unidos, quanto de uma maior demanda pelo ativo a partir do uso como reserva de valor.

Outra projeção do Mercado Bitcoin é que o número de projetos que combinam blockchain e inteligência artificial vai disparar em 2025, aliando a capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados e automatizar processos com a capacidade do blockchain de oferecer mais segurança e transparência.

"Em 2025, espera-se que o número de aplicativos descentralizado que combinam IA e blockchain aumente 200% em relação ao final de 2024. Além disso, esperamos que pelo menos um representante desse segmento atinja o patamar de US$10 bilhões", avalia a corretora.

O relatório também projeta que o segmento de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) deverá chegar a US$ 10 trilhões em volume acumulado até o final de 2025 e que o ether não terá um desempenho melhor que o bitcoin no próximo ano, pressionado por projetos concorrentes e pelo sucesso da própria criptomoeda.

Ao mesmo tempo, o Mercado Bitcoin acredita que a Solana deverá ganhar ao menos um ETF nos EUA em 2025 devido a um ambiente regulatório mais favorável, e que a rede deverá passar por mudanças no próximo ano que podem impulsioná-la ainda mais.

A expectativa da corretora brasileira é que ataques hackers e golpes disparem em 2025 devido ao mercado de alta, chegando a US$ 10 bilhões e triplicando em relação a 2024. Ao mesmo tempo, o segmento mobile deverá ajudar a atrair ao menos 100 milhões de novos usuários para cripto.

O Mercado Bitcoin também projeta que 2025 deverá ser marcado por uma altseason, quando criptomoedas alternativas ao bitcoin passam a atrair mais investimentos e a disparar. A tendência, avaliam, é que a capitalização do setor salte para os US$ 5 trilhões, beneficiando principalmente projetos "bem fundamentados".