Ucrânia desiste de recompensar doadores de criptomoedas e vai lançar NFTs

O governo da Ucrânia anunciou nessa quinta-feira, 3, que pretende lançar NFTs com o objetivo de arrecadar fundos para as Forças Armadas do país. O anúncio vem logo após o cancelamento de um airdrop para as carteiras que fizeram doações de criptomoedas para o país e que havia sido anunciado na tarde da última quarta-feira. Airdrop é o nome dado ao envio de criptoativos não requisitados para determinadas carteiras em blockchain, como tokens ou NFTs.

A notícia foi dada em uma publicação nas redes sociais do vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov: "Após muitas considerações, decidimos cancelar o airdrop. Todos os dias mais e mais pessoas querem ajudar a Ucrânia a lutar contra a agressão. Ao invés disso, em breve anunciaremos NFTs para quem quer apoiar as Forças Armadas Ucranianas. Não temos planos de lançar um token fungível", escreveu ele nessa manhã.

O possível airdrop foi motivo de muita especulação desde que foi anunciado. Luke Martin, apresentador do podcast "The Conist", chegou a afirmar que a Ucrânia "iria fazer história, sendo a primeira nação a lançar um token por airdrop a todos que doaram". Segundo ele, seria "uma lição que todos familiarizados com cripto sabem: depois que o primeiro faz algo novo, sempre haverá novas tentativas”, disse, no Twitter.

A história do airdrop começou no sábado, 26, apenas dois dias depois da Rússia invadir a Ucrânia. O perfil oficial do governo ucraniano publicou: “Ajudem as pessoas da Ucrânia, agora aceitamos doações em bitcoin, ether e USDT”, seguido dos endereços de carteiras em blockchain.

Três dias depois, doações em Polkadot também começaram a ser aceitas após o fundador da criptomoeda, Gavin Wood, prometer publicamente doar US$ 5 milhões caso isso acontecesse. Mais recentemente, a Dogecoin também passou a ser utilizada para envio de doações para o governo da Ucrânia. Até a última atualização, mais de US$ 30 milhões em criptomoedas já tinham sido arrecadados.

O papel das criptomoedas na guerra têm sido motivo de preocupação para governantes, que temem um drible nas sanções impostas à Rússia com o auxílio dos ativos digitais. Pensando nisso, a União Europeia prepara uma série de medidas para garantir que isso não aconteça. “Decidimos trabalhar em medidas para fortalecer a efetividade das sanções e evitar que elas sejam contornadas. Tomaremos medidas em particular sobre criptomoedas, que não podem ser usadas para driblar as sanções econômicas determinadas pela União Europeia”, disse o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire.

