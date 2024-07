Trump diz que encerrará guerra contra criptomoedas e promete que EUA serão "capital mundial cripto"

O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano Donald Trump anunciou sua intenção de tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas, se eleito em novembro.

Depois de chegar uma hora atrasado para falar para a multidão na conferência Bitcoin 2024 em Nashville, Tennessee, Trump disse que tinha grande respeito pela comunidade do bitcoin, acrescentando que "isso é como a indústria do aço" quando era jovem.

Ele também previu que "um dia" o bitcoin ultrapassaria o ouro, dizendo que "o bitcoin não é apenas uma maravilha da tecnologia, como você sabe, é um milagre da cooperação e da realização humana".

Trump aumenta a pressão

Não demorou muito para que Trump voltasse o foco do seu discuros para ataques à sua rival na disputa pela presidência, afirmando que tinha "uma oponente de baixo QI, não estou falando dele, estou falando dela", aparentemente se referindo à provável candidata democrata Kamala Harris.

Em seguida, o ex-presidente voltou sua retórica para a energia usada pelo bitcoin e por IA e prometeu usar combustíveis fósseis para criar "tanta eletricidade que você dirá por favor, senhor presidente, já chega, temos eletricidade demais." Ele também reiterou os planos de cortar os incentivos governamentais para fabricantes de veículos elétricos e estações de recarga.

O "criptopresidente"

Trump também afirmou que seria o melhor candidato para a comunidade de criptomoedas e bitcoin, enfatizando para a multidão que [se eles votassem nele para a presidência] "vocês ficariam muito felizes, ficariam muito felizes", antes de incitar a multidão a agradecê-lo pelo trabalho que ele estava prestes a fazer.

"Se as criptomoedas vão ser importantes no futuro, ela será minerada, cunhada e produzida na América. Se o bitcoin vai para a Lua, como vocês dizem, eu quero que seja a América que o envie para lá."

RFK fez tudo isso antes

Falando na conferência em 26 de julho, o candidato presidencial independente Robert F. Kennedy Jr. pode ter causado um impacto maior ao apresentar um plano político concreto favorável ao bitcoin no primeiro dia, caso fosse eleito.

Durante seu discurso, ele prometeu aprovar uma ordem executiva exigindo que o Departamento de Justiça dos EUA transfira os 204.000 BTC mantidos pelo governo para para uma reserva estratégica do Banco Central dos EUA (Fed).

Ele também disse que, se eleito, ordenaria que o Departamento do Tesouro comprasse 500 BTC diariamente até que as reservas federais atingissem pelo menos quatro milhões de BTC. Isso, disse Kennedy, permitiria que os EUA atingissem "uma posição de domínância que nenhum outro país será capaz de usurpar."

Se as ambições de Kennedy se concretizassem, o governo dos EUA controlaria, em última análise, quase 20% de todo o suprimento cirtulante do bitcoin.

Snowden estraga a farra política

Em contraste, um dos palestrantes mais assistidos dos eventos do dia anterior, na sexta-feira, 26 de julho, foi Edward Snowden. Sua mensagem diferiu completamente do desfile de políticos em exercício e candidatos ao Congresso e à presidência dos EUA que participaram do evento.

Em vez de promover o bitcoin como uma ferramenta política, Snowden alertou as pessoas para "votarem, mas não se juntarem a um culto". A essência de seu discurso consistiu no alerta de que os políticos apoiam o bitcoin e as criptomoedas apenas como parte de uma agenda partidária com o propósito de cortejar eleitores. Eles "não fazem parte da nossa tribo," afirmou Snowden

Snowden, falando suavemente durante sua palestra, acrescentou que a comunidade de criptomoedas deve permanecer cautelosa: "tente obter o que você precisa deles [políticos], mas não se entregue a eles, mesmo que tenha que votar neles."

