Transações com stablecoins somam US$ 1,79 trilhão em junho

O volume ajustado de transações com stablecoins atingiu o recorde de US$ 1,79 trilhão em junho, um aumento de 63% em relação aos US$ 1,1 trilhão de maio, segundo a gigante de pagamentos Visa.

O volume recorde de transações com stablecoins em junho superou o recorde anterior de US$ 1,78 trilhão em fevereiro e representa um aumento de 125% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o painel de análise de stablecoins da Visa, baseado na plataforma Allium.

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“Junho de 2026 foi mais um mês recorde em volume de transações com stablecoins, superando apenas fevereiro de 2026”, disse Zach Pandl, chefe de pesquisa da Grayscale, no domingo.

O aumento acentuado no volume de transações de stablecoins sugere um uso crescente no mundo real em pagamentos, finanças descentralizadas e transferências internacionais, à medida que a infraestrutura de criptomoedas amadurece. Isso ocorre apesar de um mercado de baixa generalizado no setor de criptomoedas , indicando que as stablecoins se tornaram uma força motriz na indústria.

USDC detém a maior parte do volume

Apesar de o USDT da Tether ser a maior stablecoin em valor de mercado, a maior parte do volume de transações, cerca de 67%, foi de USDC da Circle, com US$ 1,21 trilhão no mês. O USDT representou cerca de 32%, ou US$ 576 bilhões, segundo a Visa.

O PYUSD do PayPal é a terceira maior criptomoeda em termos de volume de transações, com US$ 2,42 bilhões em junho.

Em junho, a rede mais utilizada para transações com stablecoins foi a Base, rede de segunda camada do Ethereum da Coinbase, com US$ 565 bilhões, ou 31,5% do total, seguida de perto pelo Ethereum, com US$ 562 bilhões. A Tron ficou em terceiro lugar, com US$ 320 bilhões, ou cerca de 18% do total.

A Visa colaborou com a Artemis, a Allium Labs e a Castle Island Ventures para desenvolver uma metodologia de transação ajustada que filtra "métricas de distração", como bots de negociação de alta frequência, rebalanceamento de tesouraria de exchanges e transações repetidas de contratos inteligentes, para ajudar a aproximar-se melhor da atividade orgânica das stablecoins, afirmou a empresa.

Entretanto, mais um participante entrou no concorrido mercado de stablecoins: a Open Standard anunciou na terça-feira, 30, o Open USD (OUSD), com o apoio de mais de 140 empresas de pagamentos, bancos, tecnologia e criptomoedas, incluindo Visa e Mastercard.

A tendência deve continuar

Nick Ruck, diretor da LVRG Research, disse ao Cointelegraph que o volume recorde demonstra a resiliência desses ativos em meio ao mercado de baixa das criptomoedas em geral.

“Esse aumento reforça o papel crescente das stablecoins como infraestrutura essencial para transferência de valor, provisão de liquidez e atividades de finanças descentralizadas que persistem independentemente de movimentos especulativos de preços”, disse ele.

Ruck previu que a tendência continuaria com as stablecoins "amadurecendo e se tornando uma camada fundamental da economia Web3", e que elas estão posicionadas para um alcance ainda maior à medida que o mercado evolui.

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