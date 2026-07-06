Transações com stablecoins somam US$ 1,79 trilhão em junho

Stablecoin (crédito: Monstera Production/Pexels)
Agência de notícias
Publicado em 6 de julho de 2026 às 12h27.
O volume ajustado de transações com stablecoins atingiu o recorde de US$ 1,79 trilhão em junho, um aumento de 63% em relação aos US$ 1,1 trilhão de maio, segundo a gigante de pagamentos Visa.
O volume recorde de transações com stablecoins em junho superou o recorde anterior de US$ 1,78 trilhão em fevereiro e representa um aumento de 125% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o painel de análise de stablecoins da Visa, baseado na plataforma Allium.
“Junho de 2026 foi mais um mês recorde em volume de transações com stablecoins, superando apenas fevereiro de 2026”, disse Zach Pandl, chefe de pesquisa da Grayscale, no domingo.
O aumento acentuado no volume de transações de stablecoins sugere um uso crescente no mundo real em pagamentos, finanças descentralizadas e transferências internacionais, à medida que a infraestrutura de criptomoedas amadurece. Isso ocorre apesar de um mercado de baixa generalizado no setor de criptomoedas , indicando que as stablecoins se tornaram uma força motriz na indústria.
Apesar de o USDT da Tether ser a maior stablecoin em valor de mercado, a maior parte do volume de transações, cerca de 67%, foi de USDC da Circle, com US$ 1,21 trilhão no mês. O USDT representou cerca de 32%, ou US$ 576 bilhões, segundo a Visa.
O PYUSD do PayPal é a terceira maior criptomoeda em termos de volume de transações, com US$ 2,42 bilhões em junho.
Em junho, a rede mais utilizada para transações com stablecoins foi a Base, rede de segunda camada do Ethereum da Coinbase, com US$ 565 bilhões, ou 31,5% do total, seguida de perto pelo Ethereum, com US$ 562 bilhões. A Tron ficou em terceiro lugar, com US$ 320 bilhões, ou cerca de 18% do total.
A Visa colaborou com a Artemis, a Allium Labs e a Castle Island Ventures para desenvolver uma metodologia de transação ajustada que filtra "métricas de distração", como bots de negociação de alta frequência, rebalanceamento de tesouraria de exchanges e transações repetidas de contratos inteligentes, para ajudar a aproximar-se melhor da atividade orgânica das stablecoins, afirmou a empresa.
Entretanto, mais um participante entrou no concorrido mercado de stablecoins: a Open Standard anunciou na terça-feira, 30, o Open USD (OUSD), com o apoio de mais de 140 empresas de pagamentos, bancos, tecnologia e criptomoedas, incluindo Visa e Mastercard.
Nick Ruck, diretor da LVRG Research, disse ao Cointelegraph que o volume recorde demonstra a resiliência desses ativos em meio ao mercado de baixa das criptomoedas em geral.
“Esse aumento reforça o papel crescente das stablecoins como infraestrutura essencial para transferência de valor, provisão de liquidez e atividades de finanças descentralizadas que persistem independentemente de movimentos especulativos de preços”, disse ele.
Ruck previu que a tendência continuaria com as stablecoins "amadurecendo e se tornando uma camada fundamental da economia Web3", e que elas estão posicionadas para um alcance ainda maior à medida que o mercado evolui.
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