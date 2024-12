"Drex é o início da tokenização do sistema bancário", diz Campos Neto em despedida do BC

O presidente do Banco Central Roberto Campos Neto falou sobre o Drex nesta sexta-feira, 20, durante a sua última live no comando da autoridade monetária brasileira. Em sua fala, ele destacou que o projeto representa o "início" da tokenização do sistema bancário do Brasil, indo além de uma digitalização desse sistema.

Campos Neto comentou que "o Drex basicamente é uma tokenização, um início de uma tokenização do sistema bancário. Lembrando que o o Drex é uma moeda onde o banco bloqueia um depósito e emite um token em cima do depósito então você força a tokenização no balanço dos bancos".

A tokenização, que representa o ato de registrar ativos tradicionais em redes blockchain, foi citada por Campos Neto como a grande tendência para o futuro do sistema financeiro: "Eu acho que o mundo financeiro digitalizado não é o mundo do futuro, é o mundo do presente. E às vezes até com um pouquinho cara de passado".

"Na verdade, o mundo financeiro do futuro é um mundo tokenizado, que é diferente. A tokenização não é uma digitalização com sistema centralizado é, um sistema tokenizado de plataformas onde a gente consegue fazer coisas, negócios, onde clientes conseguem interagir entre si", explicou ainda Campos Neto.

Ele comentou também que "as pessoas consomem produtos bancários de forma descentralizada", e agora é preciso que o sistema bancário brasileiro também vá nessa direção. Para isso, ele explicou que a agenda do Banco Central combina o Drex, o Pix e o Open Finance.

"Eu tinha o primeiro bloco que era o trilho para engajar todo mundo, que é o Pix. Depois, eu tenho um bloco de portabilidade e comparabilidade em tempo real. Depois, a gente tem um outro bloco que é internacionalizar essas vantagens e essas velocidades de pagamento. Depois, tem o último bloco que é pegar e tokenizar tudo isso, ou seja, passar do mundo digital centralizado para o mundo tokenizado", diz.

Campos Neto comentou ainda que essa agenda deverá ganhar dois novos blocos: o uso de inteligência artificial para "melhorar a vida das pessoas e para melhorar os procedimentos para criar mais segurança" e um bloco focado em dados, principalmente na melhoria da capacidade de "tirar vantagem deles".

"No final das contas, a gente poderia tokenizar esses dados e trocar esses dados por recursos, como se a poupança da pessoa ao longo da vida fosse feita não com dinheiro. mas também com os dados que ela produz", sugeriu o presidente do Banco Central.

Roberto Campos Neto será substituído no cargo por Gabriel Galípolo, atual diretor de Política Monetária do BC. Já o projeto de desenvolvimento do Drex também vai continuar em 2025, com uma nova fase do seu piloto e testes de casos de uso. Não há uma previsão para o lançamento da iniciativa para o público.