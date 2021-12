Token luna surpreende e bate recorde em semana morna no mercado cripto

LUNA, o token nativo do blockchain Terra, bateu um novo recorde de preço nesta terça-feira, 30, após um aumento na demanda pela stablecoin da rede, a UST, e na procura por diversos programas de incentivo.

Essa é a segunda vez em novembro que a LUNA atingiu uma nova máxima histórica. No momento, a criptomoeda é negociada por 58,80 dólares, em uma alta de 12,43% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CoinMarketCap.

A LUNA é parte de um sistema de balanço algorítmico que ajuda as stablecoins que rodam no blockchain da Terra a manter sua paridade com moedas fiduciárias. Uma das maiores melhorias da atualização Columbus-5 em outubro é um novo design para manter as stablecoins atreladas ao seu valor em moedas fiduciárias: sempre que uma UST é emitida, o mesmo valor em LUNA é queimado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube

De acordo com dados da Terra Analytics, mais de 92 milhões de tokens LUNA foram queimados desde a atualização Columbus-5 foi implementada no final de setembro.

“O preço da LUNA é derivado da demanda por UST”, afirmou Jeremy Ong, vice-presidente de operações na Delphi Digital. “Conforme a demanda por UST aumenta, o preço da LUNA também sobe”.

-imagem

Razão não foi apenas UST

Contudo, Ong afirmou que uma série de programas de incentivo das finanças descentralizadas (DeFi) baseadas na Terra também são um fator relevante.

A Abracadabra.Money, uma plataforma multi-chain descentralizada de empréstimos, lançou um produto de geração de receita para tokens chamados Degenbox no início do mês. Primeiramente, o produto permitiu que os usuários depositassem UST como garantia a fim de gerar receita.

Outro fator para o preço elevado da LUNA pode ser o “lockdrop” da Astroport, um protocolo de corretora descentralizada na Terra, afirmou Ong.

A Astroport irá lançar o evento do lockdrop em 6 de dezembro, quando os usuários poderão bloquear seus tokens LUNA em troca de uma oportunidade de comprar os tokens ASTRO, que ainda serão lançados de acordo com a página do projeto.

“As pessoas estão tentando comprar mais LUNA para o lockdrop da Astroport”, disse Ong.

A Terra é a quinta maior plataforma de contratos inteligentes por valor total bloqueado (TVL), que está em 11,87 bilhões de dólares , de acordo com a DeFi Llama. O TVL é o valor total na criptomoeda que está comprometido em protocolos DeFi que são construídos em determinado blockchain. A Ethereum continua liderando esse mercado com 182 bilhões de dólares em TVL, segundo a DeFI Llama.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk