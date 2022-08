Ticketmaster pretende explorar NFTs para emissão e venda de ingressos

Um novo anúncio de emprego da maior empresa de ingressos dos EUA, a Ticketmaster, revela um interesse amplo em explorar novos fluxos de receita usando tokens não fungíveis (NFTs).

Nos últimos dois anos, artistas, músicos e a indústria esportiva ajudaram a colocar os NFTs no centro das atenções. A tecnologia mostrou todo seu potencial como uma poderosa ferramenta de engajamento de fãs. Por outro lado, a maioria do público em geral embarcou no trem do hype em busca de lucros através da revenda de itens colecionáveis nos mercados secundários.

Com o hype dos NFTs diminuindo em meados de 2022, empreendedores e empresas estão procurando novos casos de uso, além dos colecionáveis digitais. Um estudo realizado em maio de 2022 pela Deloitte, empresa de contabilidade que integra o grupo conhecido como "Big 4", destacou o potencial inexplorado do ecossistema de criptomoedas para abrir novos mercados para a indústria esportiva:

“Podemos ver a propriedade fracionária de ingressos de temporada e suítes e uma reinvenção de todo o processo de revenda de ingressos.”

Em seguida, um recente anúncio de emprego da Ticketmaster para uma vaga de gerente de produto de ferramentas de emissão de ingressos em NFT revela a intenção da empresa de lançar produtos corporativos baseados em NFT “em todas as categorias de conteúdo, incluindo esportes e música”. A função também exige o desenvolvimento de novos produtos e recursos que atendam às necessidades futuras de seus negócios envolvendo NFTs.

Com a nova vaga baseada em Nova York, a Ticketmaster visa apoiar a criação de NFTs ao mesmo tempo em que complementa o marketplace de NFTs recém-lançado.

Da mesma forma, a exchange de criptomoedas Binance recentemente entrou no negócio de ingressos NFT em parceria com o clube de futebol Società Sportiva Lazio para a temporada de 2022 a 2023.

Em um anúncio, a Binance destacou que os ingressos em NFT podem resolver problemas de falsificação e escalpelamento. Além de fornecer acesso a eventos, a Binance planeja usar os ingressos baseados em NFT para casos de uso diversos, incluindo descontos em lojas e jogos e experiências personalizadas.

O São Paulo Futebol Clube também anunciou o desenvolvimento de ingressos em NFT durante o lançamento de sua agência de inovação no final de junho.

