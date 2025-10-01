Tether pode ser a próxima empresa mais lucrativa do mundo, diz gestora

Matt Hougan, CIO da Bitwise, afirmou nesta semana que a Tether caminha para se tornar a empresa mais lucrativa do mundo. Segundo o executivo, a trajetória de crescimento da companhia indica que ela tem potencial para superar gigantes do mercado nos próximos anos.

Segundo Hougan, informações de que a Tether estaria buscando um valor de mercado de US$ 500 bilhões em uma rodada privada de captação causaram estranhamento no mercado. Mas o desempenho recente da empresa indica que o valor não estaria exagerado e pode ser atingido.

A Bitwise acredita que a Tether ainda tem uma fatia significativa do mercado financeiro para explorar, o que pode dar uma nova escala para a companhia. A empresa é responsável pela emissão da stablecoin USDT, a maior criptomoeda do mundo pareada ao dólar.

A gestora aponta uma forte dominância da USDT no segmento de stablecoins, com uma liderança praticamente incontestável em países emergentes. A Bitwise não descarta que a stablecoin seja cada vez mais usada no lugar das próprias moedas fiduciárias de muitos países.

Se esse cenário se concretizar, a empresa poderia facilmente chegar à casa dos trilhões em ativos. Se a empresa chegar a US$ 3 trilhões em ativos, ela seria capaz de gerar mais lucro que os US$ 120 bilhões da petroleira Saudi Aramco em 2024, o maior lucro registrado no ano.

A título de comparação, o lucro da Tether em 2024 foi de US$ 13 bilhões. Ou seja, ainda há um caminho longo para a empresa percorrer antes de efetivamente ameaçar a posição da Saudi Aramco como a empresa mais lucrativa do mundo. Mas a Bitwise acredita que esse cenário é possível.

Na visão de Hougan, o sucesso da Tether é mais um exemplo da capacidade do mercado de criptomoedas entrar em mercados em que, mesmo com uma penetração baixa, é possível atrair bilhões e até trilhões em ativos e chegar a uma capitalização significativa.

"Os mercados são tão grandes, na verdade, que nenhuma empresa única e centralizada poderia sonhar em capturar mais do que uma pequena fração deles", comentou o executivo. Segundo o executivo, projetos como o bitcoin, o ether e a solana devem ser os grandes casos de sucesso no esforço do mercado cripto de "abocanhar" fatias no mundo tradicional.

