La Liga "abraça criptomoedas" e anuncia parceria com corretora Bitget

A La Liga anunciou nesta quinta-feira, 19, que firmou uma parceria com a corretora de criptomoedas Bitget. O objetivo do patrocínio é expandir a presença do campeonato espanhol de futebol em países do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, além de desenvolver iniciativas educacionais sobre criptos e projetos com IA, metaverso e NFTs.

Durante a coletiva de anúncio da parceria durante o evento Token 2049, Ivan Codina, Managing Director SEA, Japan, South Korea and Australia da La Liga, destacou que a competição "continua abraçando novas tecnologias. Nós vemos um ímpeto agora em cripto e esperamos adotar essa tecnologia na liga, criando novas experiências e surpresas para os fãs na Web3".

Codina comentou que o "esforço da Bitget em termos de segurança para os investidores e acesso mais simplificado aos seus serviços" foi um dos principais motivos para firmar a parceria. Há, ainda, o objetivo da competição de ser "uma das ligas mais inovadoras do mundo", com a adoção de IA, realidade virtual, NFTs e, agora, um "passo mais profundo nas criptomoedas".

Além de iniciativas com as novas tecnologias, a La Liga e a Bitget pretendem realizar projetos educacionais para que os fãs da competição "tenham mais conhecimento sobre criptomoedas e o mundo cripto e tirem proveito de todas as possibilidades que ele traz".

Gracy Chen, CEO da Bitget, diz que a parceria deverá se estender por dois a três anos e contar tanto com eventos físicos quanto ações no mundo online. Em sua visão, "a La Liga está determinada a ter colaborações profundas conosco, um engajamento para além de apenas colocarmos nosso logo, envolvendo trabalhar com as áreas que estamos patrocinando".

Ela resume a ação como uma combinação de "educação, investimento e marketing" para oferecer "experiências exclusivas para os fãs" da competição de futebol.

"A Bitget já trabalhou com alguns times e jogadores da La Liga há alguns anos, como a Juventus e o Lionel Messi. O que aprendemos é que os fãs de futebol e os usuários de cripto tem uma convergência e muitos interesses semelhantes. São todos muito competitivos, amam esportes e estão interessados em testar cripto", ressalta Chen.

Octavi Anoro, diretor global de desenvolvimento internacional da La Liga, comentou que a parceria faz parte de um esforço da competição para ser o "maior ecossistema de futebol do mundo", o que também passa por parcerias com grandes marcas. Agora, a Bitget se junta a nomes como a Puma e a Microsoft em um "acordo baseado na tecnologia e na liderança".