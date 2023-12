Ranking lista as melhores stablecoins do mercado; maior do setor, Tether fica entre as piores

O S&P Global, uma referência no mercado financeiro, lançou nesta quarta-feira, 13, uma avaliação de classificação de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. Em suas classificações de oito stablecoins ligadas ao dólar, nenhuma recebeu a nota mais alta da empresa, mas duas receberam a mais baixa, com base em sua capacidade de manter seus lastros em moedas fiduciárias.

De acordo com um comunicado, para estabelecer suas classificações, o S&P Global primeiro examina os riscos de qualidade dos ativos, em seguida considera fatores mitigantes desses riscos e depois leva em conta governança, quadro legal e regulatório, resgatabilidade e liquidez, tecnologia e dependências de terceiros e histórico da moeda.

A S&P Global, anteriormente conhecida como Standard & Poor’s, é mais conhecida pelo Índice S&P 500 de grandes empresas listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. A empresa já voltou sua atenção para stablecoins antes, mas não com a profundidade das novas classificações.

Lapo Guadagnuolo, analista sênior do S&P Global Ratings, disse que "vemos as stablecoins se tornando ainda mais integradas ao tecido dos mercados financeiros, atuando como uma ponte importante entre ativos digitais e do mundo real. No entanto, é importante reconhecer que stablecoins não são imunes a fatores como qualidade de ativos, governança e liquidez".

As stablecoins Gemini (GUSD), Pax (USDP) e USD Coin (USDC) receberam classificações de 2 (forte), as mais altas concedidas no levantamento, graças à qualidade de seus ativos lastreados. Tanto a Gemini quanto a Pax são supervisionadas pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York.

Já a Tether (USDT), a stablecoin líder por capitalização de mercado, foi classificada como 4 (restrita). A avaliação foi baseada principalmente na falta de transparência em torno dos seus ativos de garantia de paridade com o dólar.

A classificação 5 (fraca) do TrueUSD também foi baseada na falta de informações sobre ativos. O FRAX também foi classificado como 5, devido à sua dependência contínua de um algoritmo, apesar de uma decisão da comunidade responsável pela moeda em março de transição para lastro em dólar.

Confira o ranking completo:

1 - Muito Forte: Nenhuma;

2 - Forte: USDC, USDP, GUSD;

3 - Adequado: Nenhuma;

4 - Restrita: USDT, FDUSD, DAI;

5 - Fraca: FRAX, TUSD

