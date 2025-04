Tarifas de Trump vão continuar derrubando as criptomoedas? Saiba a visão do BTG

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), divulgou recentemente um novo relatório gratuito em que avalia os possíveis impactos futuros para o mercado de criptomoedas das tarifas comerciais anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para outros países, além da reação da China.

Assinado pelos analistas João Galhardo e Matheus Parizotto, o relatório destaca que as medidas protecionistas anunciadas por Trump são "inéditas" e impõem uma escalada tarifária que "pode transformar radicalmente o cenário do comércio internacional", com impactos profundos no mundo dos investimentos.

Eles destacam que a reação do mercado ao primeiro anúncio sobre as tarifas foi "imediata e intensa", com forte queda. O mercado chegou a ter um "alívio momentâneo" após Trump anunciar um ajuste na proposta e pausa de algumas tarifas, mas segue altamente volátil e vulnerável a novidades sobre o tema.

"A disputa comercial com a China continua sendo o principal fator de incerteza para os mercados, e os investidores devem acompanhar de perto esse impasse, pois sua evolução poderá ser decisiva para uma recuperação mais sustentada", destacam os analistas da Mynt.

No caso do bitcoin, o relatório aponta que a criptomoeda conseguiu ter uma performance relativamente melhor que a de índices e ações, até pelo impacto maior das tarifas para as operações de empresas. Com isso, ele caiu menos que outros ativos.

Ao mesmo tempo, a diferença no desempenho "também reflete a mudança na percepção institucional sobre o bitcoin, cada vez mais visto como um ativo estratégico diante de eventos geopolíticos adversos". Agora, será preciso acompanhar o desempenho futuro da criptomoeda.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Para os analistas, "o contexto atual se mostra estratégico para quem deseja se posicionar no mercado de criptoativos" e para "buscar retornos potencialmente acima da média observada em outras classes de ativos".

Mas isso exigirá a capacidade de acompanhar alguns eventos específicos do mercado, que são detalhados no relatório.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok