Quem usa seus pontos fortes todo dia tem 6 vezes mais chance de se engajar no trabalho, diz Gallup

Gerações no trabalho (Anatoliy Cherkas/Shutterstock)
Redatora
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16h51.
RESUMO | Só 32% dos trabalhadores brasileiros se dizem engajados no trabalho, segundo o relatório State of the Global Workplace 2026, da Gallup. No mundo, o índice caiu para 20%, o menor desde 2020. Pesquisas da própria Gallup apontam um fator ligado ao engajamento: pessoas que usam seus pontos fortes todos os dias têm seis vezes mais chance de se sentirem engajadas. O problema é que muita gente não sabe dizer quais são os seus. Algumas perguntas simples ajudam a começar.
Só 32% dos trabalhadores brasileiros se dizem engajados no trabalho, segundo o relatório State of the Global Workplace 2026, da consultoria americana Gallup. O índice brasileiro supera a média mundial, que caiu para 20%, o menor nível desde 2020. Mesmo assim, significa que dois em cada três profissionais no país trabalham sem grande envolvimento com o que fazem.
O mesmo levantamento mostra que 45% dos brasileiros relatam ter sentido estresse em boa parte do dia anterior. Os dados vêm de entrevistas feitas em mais de 140 países, e os números do Brasil são uma média dos últimos três anos.
Entre os fatores que a Gallup associa ao engajamento, há um que depende pouco da empresa e muito de cada pessoa: saber o que você faz bem e conseguir usar isso no dia a dia.
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Em levantamento publicado no Gallup Business Journal, a consultoria afirma que pessoas que usam seus pontos fortes todos os dias têm seis vezes mais chance de estarem engajadas no trabalho.
O efeito aparece também fora do escritório. Entre os americanos que usam seus pontos fortes por três horas ou menos por dia, 52% relatam estresse. Entre os que usam por dez horas ou mais, o índice cai para 36%.
Os números não dizem que conhecer os próprios talentos resolve tudo. Chefe, salário e cultura da empresa continuam pesando. Mas indicam que passar o dia fazendo aquilo em que se é bom muda a relação com o trabalho.
Na prática, muita gente trava na primeira pergunta. Em entrevistas de emprego, a questão "quais são seus pontos fortes?" costuma receber respostas genéricas, como "sou proativo" ou "trabalho bem em equipe", que não dizem muito sobre ninguém.
Parte da dificuldade está em como a gente se observa. Os erros chamam atenção e viram assunto. O que sai bem, e com pouco esforço, passa despercebido justamente por parecer natural. Um ponto forte, muitas vezes, é algo que você nem considera uma habilidade.
Algumas perguntas simples ajudam a tirar a resposta do campo da intuição:
Para quem está no começo da carreira, as respostas não precisam vir só do trabalho. Projetos da faculdade, uma empresa júnior, um trabalho voluntário ou até a forma como você organiza uma viagem com amigos servem de matéria-prima.
Identificar os pontos fortes é a primeira parte. A segunda é usar essa informação para decidir: em que tipo de vaga se candidatar, que tarefas pedir ao chefe, que habilidade desenvolver em seguida. Conhecer também os pontos que precisam melhorar completa o quadro, sem que eles virem o centro de tudo.
Com dois em cada três brasileiros desengajados, saber o que você faz bem pode ser uma das poucas vantagens que só dependem de você.
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