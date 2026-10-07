Quem usa seus pontos fortes todo dia tem 6 vezes mais chance de se engajar no trabalho, diz Gallup

RESUMO | Só 32% dos trabalhadores brasileiros se dizem engajados no trabalho, segundo o relatório State of the Global Workplace 2026, da Gallup. No mundo, o índice caiu para 20%, o menor desde 2020. Pesquisas da própria Gallup apontam um fator ligado ao engajamento: pessoas que usam seus pontos fortes todos os dias têm seis vezes mais chance de se sentirem engajadas. O problema é que muita gente não sabe dizer quais são os seus. Algumas perguntas simples ajudam a começar.

Só 32% dos trabalhadores brasileiros se dizem engajados no trabalho, segundo o relatório State of the Global Workplace 2026, da consultoria americana Gallup. O índice brasileiro supera a média mundial, que caiu para 20%, o menor nível desde 2020. Mesmo assim, significa que dois em cada três profissionais no país trabalham sem grande envolvimento com o que fazem.

O mesmo levantamento mostra que 45% dos brasileiros relatam ter sentido estresse em boa parte do dia anterior. Os dados vêm de entrevistas feitas em mais de 140 países, e os números do Brasil são uma média dos últimos três anos.

Entre os fatores que a Gallup associa ao engajamento, há um que depende pouco da empresa e muito de cada pessoa: saber o que você faz bem e conseguir usar isso no dia a dia.

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Seis vezes mais chance de se engajar

Em levantamento publicado no Gallup Business Journal, a consultoria afirma que pessoas que usam seus pontos fortes todos os dias têm seis vezes mais chance de estarem engajadas no trabalho.

O efeito aparece também fora do escritório. Entre os americanos que usam seus pontos fortes por três horas ou menos por dia, 52% relatam estresse. Entre os que usam por dez horas ou mais, o índice cai para 36%.

Os números não dizem que conhecer os próprios talentos resolve tudo. Chefe, salário e cultura da empresa continuam pesando. Mas indicam que passar o dia fazendo aquilo em que se é bom muda a relação com o trabalho.

O difícil é saber quais são os seus

Na prática, muita gente trava na primeira pergunta. Em entrevistas de emprego, a questão "quais são seus pontos fortes?" costuma receber respostas genéricas, como "sou proativo" ou "trabalho bem em equipe", que não dizem muito sobre ninguém.

Parte da dificuldade está em como a gente se observa. Os erros chamam atenção e viram assunto. O que sai bem, e com pouco esforço, passa despercebido justamente por parecer natural. Um ponto forte, muitas vezes, é algo que você nem considera uma habilidade.

Perguntas que ajudam a começar

Algumas perguntas simples ajudam a tirar a resposta do campo da intuição:

Em que as pessoas costumam pedir sua ajuda? Os pedidos recorrentes de colegas, amigos e professores dizem muito sobre o que os outros enxergam em você.

Os pedidos recorrentes de colegas, amigos e professores dizem muito sobre o que os outros enxergam em você. Que tarefas fazem você perder a noção do tempo? Atividades que energizam, em vez de cansar, costumam estar ligadas a talentos.

Atividades que energizam, em vez de cansar, costumam estar ligadas a talentos. O que você aprende mais rápido que a média? Facilidade para pegar um assunto novo é um sinal forte, mesmo quando ainda falta experiência.

Facilidade para pegar um assunto novo é um sinal forte, mesmo quando ainda falta experiência. Quais elogios você já ouviu mais de uma vez? Um comentário isolado pode ser gentileza. Um padrão merece atenção.

Para quem está no começo da carreira, as respostas não precisam vir só do trabalho. Projetos da faculdade, uma empresa júnior, um trabalho voluntário ou até a forma como você organiza uma viagem com amigos servem de matéria-prima.

Do diagnóstico ao plano

Identificar os pontos fortes é a primeira parte. A segunda é usar essa informação para decidir: em que tipo de vaga se candidatar, que tarefas pedir ao chefe, que habilidade desenvolver em seguida. Conhecer também os pontos que precisam melhorar completa o quadro, sem que eles virem o centro de tudo.

Com dois em cada três brasileiros desengajados, saber o que você faz bem pode ser uma das poucas vantagens que só dependem de você.

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