Strategy refuta boatos sobre venda de bitcoin e compra mais R$ 4 bilhões

A Strategy divulgou nesta segunda-feira, 17, que realizou uma nova compra de unidades de bitcoin, investindo US$ 835,6 milhões (R$ 4,4 bilhões, na cotação atual) na criptomoeda ao longo da semana passada. A aquisição ocorreu em meio a boatos sobre uma possível venda de ativos pela empresa.

De acordo com a companhia, o investiu ocorreu entre os dias 10 e 16 de novembro, com um preço médio de US$ 102.171 por unidade. Ao todo, foram adquiridas 8.178 unidades da criptomoeda, elevando as reservas da Strategy para um total de 649.870 unidades, avaliadas em US$ 61,7 bilhões.

Do valor total dos ativos, a Strategy conta com um custo de aquisição de US$ 48,4 bilhões, implicando em um lucro potencial de mais de US$ 13 bilhões. As compras de bitcoin foram iniciadas em 2020, mas a empresa não realiza vendas de unidades há muitos anos.

Strategy negou venda de bitcoins

A compra da semana passada foi a maior desde julho deste ano. Ela também ocorreu ao mesmo tempo em que investidores reagiram em pânico na última sexta-feira, 14, devido ao temor de uma possível venda bilionária de unidades da criptomoeda pela companhia.

O boato começou a circular nas redes sociais após empresas de monitoramento de redes blockchain identificarem uma transferência de US$ 5,77 bilhões em unidades de bitcoin pela Strategy. O movimento ocorreu em um cenário de queda intensa do ativo, reforçando temores de uma possível venda.

Entretanto, investigações apontaram que a transferência seria apenas para outra carteira digital da própria empresa, indicando um remanejamento com foco em gestão dos ativos. A própria Strategy negou posteriormente qualquer venda das criptomoedas e indicou que planejava realizar novas compras.

Apesar da possibilidade da venda de bitcoins pela maior detentora do ativo ter sido afastada, o fim do boato e a revelação de uma nova compra expressiva na última semana não foram suficientes para reverter a tendência de queda da criptomoeda observada nos últimos dias.

A aquisição foi financiada a partir de uma venda secundária de ações. Ao longo da semana passada, a Strategy obteve mais de US$ 200 milhões com as operações. Ao todo, a empresa pretende investir mais de US$ 84 bilhões na criptomoeda nos próximos anos.

