Strategy não vai parar compras de bitcoin e quer ter 7% de todas as unidades da criptomoeda

A Strategy anunciou na última sexta-feira, 1º, que não pretende encerrar as suas compras de bitcoin no curto prazo e que pode chegar a comprar ao menos 7% de todas as unidades do ativo. Atualmente, a empresa é dona de 3% de todas as unidades da criptomoeda.

A informação foi compartilhada por Michael Saylor, presidente do conselho e ex-CEO da empresa, em uma entrevista ao canal CNBC. Questionado sobre o futuro das compras da criptomoeda pela Strategy, ele reforçou que a companhia não vai parar os investimentos.

"Eu não acho que nós vamos ter todas as unidades de bitcoin. Mas eu não acho que algo na casa dos 3% a 5% ou 3% a 7% seria muita coisa [para termos]", comentou o executivo. Ele foi o responsável por iniciar as aquisições em um movimento pioneiro, em 2020.

Desde que as compras começaram, a Strategy já investiu bilhões em unidades da criptomoeda e criou uma tendência de criação de reservas corporativas de criptomoedas. Atualmente, as reservas da empresa são avaliadas em mais de US$ 72 bilhões.

Saylor reforçou que a empresa "não quer ser dona de todas as unidades" de bitcoin. Ao todo, a criptomoeda conta com uma quantidade fixa de 21 milhões de unidades que já estão disponíveis ou serão disponibilizadas para o mercado a partir do processo de mineração do ativo.

Se a Strategy realmente adquirir 7% de todas as unidades da criptomoeda, o montante seria equivalente a 1,47 milhão de unidades e valeria US$ 169 bilhões, considerando a cotação atual do ativo. Com tendência de valorização da criptomoeda, o valor seria ainda maior.

Apesar de ter sido questionada inicialmente, a reserva da criptomoeda criada pela Strategy se mostrou uma aposta bem-sucedida até o momento. A companhia tem atraído investidores que buscam uma exposição indireta ao ativo ou enxergam vantagens da estratégia para a empresa.

Em geral, as aquisições de bitcoin usam capital obtido de ofertas secundárias de ações e de emissões de dívida privada. A estratégia passou a ser copiada por outras empresas, e recentemente a Strategy se posicionou como uma companhia focada nos usos do bitcoin em seus negócios.

