Strategy compra mais bitcoin e supera 760 mil unidades

A Strategy, empresa listada em bolsa que mais investe em bitcoin, realizou mais uma compra expressiva da criptomoeda na última semana. Segundo documento divulgado pela companhia, foram adquiridos 22.337 bitcoins por cerca de US$ 1,57 bilhão.

Com a nova operação, a empresa elevou suas reservas totais para 761.068 bitcoins. O volume acumulado foi adquirido por aproximadamente US$ 57,61 bilhões, a um preço médio de US$ 75.696 por unidade.

A companhia é atualmente a maior empresa de capital aberto do mundo em volume de bitcoin mantido em tesouraria.

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Estratégia de Michael Saylor

A política de acumulação de bitcoin é liderada por Michael Saylor, presidente executivo da companhia. A compra mais recente foi realizada a um preço médio de US$ 70.194 por moeda.

Em termos de volume, a operação representa a quinta maior compra semanal de bitcoin já realizada pela empresa desde o início da estratégia de acumulação.

No momento do anúncio, o bitcoin era negociado próximo de US$ 73.600, com alta de cerca de 2,6% nas últimas 24 horas.

Financiamento de novas compras

Grande parte da aquisição foi financiada por meio da venda de ações preferenciais da série STRC. A empresa levantou aproximadamente US$ 1,1 bilhão com esse instrumento.

Além disso, a companhia também vendeu cerca de US$ 396 milhões em ações ordinárias para completar o financiamento da operação.

As ações da Strategy, negociadas sob o ticker MSTR, registravam alta de cerca de 4% no pré-mercado, acompanhando a valorização recente do bitcoin.

O que é STRC?

O STRC é uma série de ações preferenciais emitidas pela Strategy para financiar novas aquisições de bitcoin. O instrumento oferece rendimento elevado aos investidores e tem sua remuneração atrelada à taxa de financiamento overnight garantida dos Estados Unidos, conhecida como SOFR.

Esse tipo de estrutura permite que a empresa levante capital no mercado sem depender exclusivamente da emissão de ações ordinárias. Os recursos captados são direcionados principalmente para ampliar as reservas de bitcoin.

Nos últimos meses, o STRC passou a registrar aumento no volume de negociações, ampliando a liquidez do instrumento e permitindo que a empresa continue financiando sua estratégia de compras recorrentes da criptomoeda.

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