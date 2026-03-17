Recuperação do bitcoin reflete base de investidores de longo prazo, diz Bernstein

A recente recuperação do bitcoin reflete uma base mais forte de holders de longo prazo, à medida que entradas em ETFs e compras por tesourarias corporativas transformam a estrutura de propriedade do ativo, afirmou a Bernstein em uma nota de pesquisa divulgada na segunda-feira, 16.

Segundo a Bernstein, o bitcoin superou o ouro e os principais índices de ações na última semana apesar da intensificação do conflito no Oriente Médio, com o bitcoin subindo cerca de 7% e o ether avançando aproximadamente 9% no período.

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Os analistas atribuem essa mudança, em parte, às entradas contínuas em ETFs à vista de bitcoin nos Estados Unidos e à acumulação constante por compradores corporativos como a Strategy, que estariam fortalecendo gradualmente a base de holders de longo prazo e contribuindo para uma estrutura de mercado mais estável.

“Talvez seja necessário um conflito físico para perceber que o bitcoin continua sendo o ativo mais portátil (transfronteiriço), digital e líquido, sem riscos de contraparte”, afirmou a Bernstein.

O ponto central da análise é que a estrutura de propriedade do bitcoin está mudando. Como cerca de 60% da oferta de bitcoin está inativa há mais de um ano, o mercado está cada vez mais dominado por investidores de longo prazo, em vez de fluxos de capital de curto prazo. À medida que mais bitcoin se move para ETFs, tesourarias corporativas e carteiras que raramente transacionam, a pressão de venda de curto prazo pode se tornar menos relevante, potencialmente oferecendo uma base mais estável ao mercado durante períodos de estresse.

ETFs e tesourarias corporativas

Dados da SoSoValue mostram que os ETFs à vista de bitcoin nos EUA registraram três semanas consecutivas de entradas, totalizando mais de US$ 2,1 bilhões.

A Bernstein atribuiu essas entradas ao aumento de alocações de capital de longo prazo feitas por gestores de patrimônio e fundos institucionais, incluindo fundos de pensão e fundos soberanos.

Segundo a empresa, os ETFs à vista de BTC quase reverteram as saídas de capital registradas no acumulado do ano, com os resgates líquidos caindo para cerca de US$ 460 milhões, em comparação com aproximadamente US$ 92 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

A Bernstein também destacou a acumulação contínua de bitcoin pela Strategy ao longo deste ano.

A empresa adicionou 66.231 BTC no acumulado do ano, investindo cerca de US$ 5,6 bilhões a um preço médio de aproximadamente US$ 85 mil, segundo a Bernstein.

Em 9 de março, a Strategy anunciou que havia comprado 17.994 bitcoin por US$ 1,28 bilhão entre os dias 2 e 8 de março, elevando suas reservas totais para mais de 738 mil BTC, avaliados em cerca de US$ 54 bilhões.

Dados do Bitcoin Treasuries mostram que ETFs e exchanges detêm cerca de 1,6 milhão de BTC, avaliados em mais de US$ 117 bilhões, enquanto empresas listadas em bolsa possuem aproximadamente 1,15 milhão de BTC, equivalentes a cerca de US$ 84 bilhões.

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