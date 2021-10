Steam anuncia banimento de jogos em blockchain em sua plataforma

Um dos setores que mais cresceram nos últimos meses no universo dos criptoativos, os jogos em blockchain no formato play-to-earn, como o Axie Infinity, se tornaram uma grande tendência mundial, que é vista por muitos como o futuro dos games. Com isso, milhões de jogadores criaram uma enorme expectativa de que os seus blockchain games favoritos seriam listados nas principais plataformas de jogos, entretanto, a Steam, o maior marketplace de games do mundo, deixou clara a sua posição sobre o tema, vetando a inclusão desse tipo de jogo na sua plataforma.

Em uma atualização da lista de jogos e itens que não devem ser publicados em sua plataforma, a Steam incluiu um novo item que pode abalar a expectativa dos amantes dos criptogames. De acordo com a nova versão da lista, “aplicações construídas com a tecnologia blockchain que emitem ou permitem a negociação de criptomoedas ou NFTs” não podem mais fazer parte da plataforma.

Utilizando a ferramenta Wayback Machine, que permite a visualização de versões anteriores de páginas na internet, é possível visualizar que anteriormente, a lista de proibições na plataforma era composta por apenas 12 itens, e não fazia nenhum tipo de menção à termos como blockchain, criptomoedas ou NFTs.

Os motivos por trás da decisão da Steam em banir estes itens e jogos ainda não foram divulgados pela companhia, entretanto, o perfil oficial no Twitter do jogo em blockchain Age of Rust, que antes poderia ser baixado na plataforma, realizou uma série de críticas em relação ao posicionamento da Steam, afirmando que esses jogos “foram removidos por conter itens que possam ter valor no mundo real” e, que apesar do banimento, os jogos em blockchain ainda representam o futuro da indústria dos games.

Steam's point of view is that items have value and they don't allow items that can have real-world value on their platform. While I respect their choice, I fundamentally believe that NFTs and blockchain games are the future. It's why I started this journey with all of you.

— Age of Rust (@SpacePirate_io) October 14, 2021