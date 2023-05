Startup transforma Game Boy em carteira para armazenar criptomoedas

Em janeiro deste ano, o desenvolvedor Joseph Schiarizzi usou seu perfil no Twitter para anunciar um projeto capaz de transformar um Game Boy em uma carteira física e offline para criptomoedas. Meses depois, ele voltou à rede social para anunciar que o produto está pronto e começará a ser comercializado, usando os famosos cartuchos do dispositivo lançado pela Nintendo na década de 1980.

Segundo Schiarizzi, as criptomoedas ficarão guardadas no próprio cartucho. Ele é o fundador da Keyp, uma empresa focada em facilitar a entrada de usuários na Web3, e tem passagem por empresas como ConsenSys, OpenSea e Gitcoin. De acordo com ele, as palavras de recuperação para acessar os ativos são geradas ao conversar com personagens em um mapa do jogo contido no cartucho.

O processo leva em consideração os últimos 500 botões pressionados enquanto o usuário caminha pelo mapa. A parte técnica, segundo Schiarizzi, é feita através de uma versão modificada de um jogo de Game Boy, que recebeu a implementação do algoritmo de criptografia SHA-256. O novo software é então inserido em um cartucho, que precisa do popular videogame portátil para a interação.

Ao divulgar seu projeto, o desenvolvedor também compartilhou uma crítica indireta sobre os recentes eventos envolvendo a fabricante de carteiras físicas Ledger. Após uma atualização que possibilita o acesso externo às palavras usando no acesso do dispositivo físico, usuários da comunidade de criptoativos se revoltaram contra a empresa.

“Eventos recentes tornaram uma coisa clara: uma carteira em hardware realmente offline, com a certeza de que não haverão atualizações de firmware, é necessária”, comentou Schiarizzi. “Então, estamos produzindo um cartucho físico real que permite usar seu Game Boy como uma carteira offline, gerando frases de recuperação e permitindo a armazenagem delas de forma segura. Sem atualizações de firmware”, completou.

As palavras de recuperação são geradas aleatoriamente, conforme o usuário resolve tarefas dadas por personagens. O cartucho já conta com uma página oficial para que interessados entrem na fila de espera pelo produto. Schiarizzi ainda não deu previsões sobre a data de lançamento e preço do produto.

Announcing Game Wallet 👾 Turn any GameBoy into a secure offline cold wallet. Sign up to be notified when sales start:https://t.co/t53Ee5Dcn0 pic.twitter.com/DjqqNI9R1T — JOSΞPH 🍩 (@CupOJoseph) May 19, 2023

Críticas à Ledger

As críticas contra a Ledger, uma das maiores fornecedoras de carteiras físicas de criptoativos, ocorreram após a empresa anunciar sua nova solução para recuperação de fundos de clientes. Chamada de Ledger Recover, a funcionalidade consiste em exportar uma frase de recuperação encriptada para fora da carteira, que será dividida em três partes, cada uma mantida por uma instituição diferente.

Para ativar a funcionalidade, cujo efeito prático é exportar o acesso aos fundos para fora do dispositivo físico, é necessário atualizar o firmware do dispositivo e optar, expressamente, pelo uso do Ledger Recovery. Além disso, a funcionalidade depende da identificação do usuário através de documentação pessoal e uma selfie, bem como do pagamento de uma mensalidade de US$ 9,99.

Usuários de carteiras da Ledger foram ao Twitter e ao Reddit demonstrar descontentamento com a decisão. A preocupação mais citada está relacionada ao envio da frase de recuperação para fora do dispositivo, o que vai contra o propósito de autocustódia de criptoativos. Ainda que o envio dependa do consentimento do usuário, clientes da Ledger desconfiam que a presença do mecanismo no firmware possibilitaria um ataque para obter a informação.

Pascal Gauthier, CEO da Ledger, não se mostrou preocupado com as críticas. Ele afirmou que o Ledger Recover “supera os comentários negativos vistos no Twitter” quando a necessidade de investidores de criptomoedas que dependem dessa funcionalidade é colocada em perspectiva. Gauthier acrescentou que testes foram feitos com usuários, que afirmaram que um produto como o Ledger Recover é necessário para o mercado.

