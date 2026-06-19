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3 perguntas que toda alta liderança deveria fazer antes de aprovar investimentos em IA

O tema já ocupa espaço nos conselhos e comitês estratégicos, mas muitas lideranças ainda não sabem exatamente o que estão decidindo — e as consequências podem ser mais caras do que parecem

3 perguntas que toda alta liderança deveria fazer antes de aprovar investimentos em IA (Envato)

3 perguntas que toda alta liderança deveria fazer antes de aprovar investimentos em IA (Envato)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 19 de junho de 2026 às 10h19.

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A inteligência artificial já entrou no orçamento, está nas metas, nos comitês e nas apresentações de estratégia, mas o que ainda falta em muitas organizações, é clareza sobre o que exatamente está sendo aprovado e o que pode dar errado quando essa pergunta não é feita.

Segundo o relatório Estado da IA nos Negócios em 2025, 95% das empresas não obtêm retorno financeiro com seus projetos de IA. Este dado deixa claro que o processo decisório envolvendo o recurso, ainda precisa amadurecer. Antes de assinar a próxima aprovação, há seis perguntas que qualquer liderança executiva deveria ser capaz de responder.

Qual problema estamos resolvendo?

As propostas chegam embaladas em cases de mercado, benchmarks internacionais e promessas de eficiência que soam irrecusáveis, mas o que raramente acompanha esse material é uma descrição objetiva do problema interno que justifica a solução. 

Perguntar "qual dor operacional ou estratégica este projeto quer resolver?" pode parecer elementar, mas é justamente essa pergunta que filtra iniciativas genuínas de iniciativas sem propósito claro. A IA aplicada a um problema mal definido gera resultados irrelevantes.

Como vamos medir o retorno?

Mensurar o valor gerado por IA é um dos maiores desafios operacionais das organizações hoje. Equipes técnicas e lideranças executivas operam com expectativas e critérios de sucesso completamente diferentes, e raramente existe um processo formal que traduza um universo no outro. 

Sem uma linha de base documentada antes do projeto e sem métricas de negócio, qualquer número apresentado depois da implementação pode ser contestável. 

Temos governança para o que não está no escopo do projeto?

Oito em cada dez empresas brasileiras declaram estar preocupadas com o uso de ferramentas de IA utilizadas por funcionários sem aprovação formal e 66% admitem que esse uso já ocorre com alguma frequência, segundo pesquisa realizada pela SAP em parceria com a Oxford Economics. 

Isso significa que, ao aprovar um projeto de IA, a liderança está também sinalizando uma postura institucional sobre o tema. Sem políticas claras de uso, sem definição de fronteiras éticas e sem estrutura de governança, o investimento aprovado pode ser apenas a ponta visível de um iceberg que a organização ainda não mapeou. 

Para executivos que precisam tomar essas decisões de forma embasada, a Saint Paul desenvolveu o PIACC One-Day Edition: uma imersão de um dia desenhada para quem decide, não para quem executa. 

CEOs, conselheiros e C-levels saem do programa com uma leitura estratégica de tendências, repertório para avaliar ética, governança e risco, e experiência prática com as ferramentas que já estão mudando o jogo.

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