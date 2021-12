Startup de ex-funcionários do Facebook recebe R$ 204 mi para Web3 e NFTs

A Mysten Labs, empresa de infraestrutura para Web 3.0, levantou 36 milhões de dólares (204 milhões de reais) em uma rodada de investimento de Série A liderada pela Andreessen Horowitz (a16z). A startup foi fundada por veteranos da unidade de cripto do Facebook e em breve lançará uma plataforma de tokens não-fungíveis (NFTs).

“Há uma demanda significativa por ferramentas para desenvolvedores de contratos inteligentes mais eficientes e seguras, e a Mysten tem a tecnologia e a experiência para fazer grandes melhorias em vários blockchains. Permitir que os desenvolvedores se concentrem no aperfeiçoamento de sua experiência do usuário, sem enfrentar as complexidades das integrações de nível inferior entre blockchains, é a chave para atrair mais talentos da Web 2.0 para começar a construir aplicativos da Web 3.0”, escreveu Arianna Simpson, sócia da a16z, ao anunciar o investimento.

A Mysten foi fundada por veteranos da Novi Research, a divisão de pesquisa e desenvolvimento de cripto do Facebook, agora conhecido como Meta. O CEO da Mysten, Evan Cheng, liderou a Novi e ajudou a desenvolver o blockchain Diem e a linguagem de programação Move.

A startup está trabalhando com redes existentes para integrar a tecnologia Mysten e criando protocolos abertos baseados em componentes projetados por ela. O protocolo com foco em escalabilidade Narwhal, por exemplo, está em desenvolvimento para implantação nas redes Celo e Sommelier. Conforme observado acima, Mysten também está lançando uma plataforma de NFTs.

“O novo blockchain é construído com um design único que o ecossistema atual nunca viu. Além da grande escalabilidade, ele tem um novo modelo de programação que é perfeitamente adequado para NFTs. Ele permite a existência de NFTs dinâmicos, que são combináveis ​​e podem mudar ao longo do tempo – ao subir de nível, desbloqueiam-se novos poderes”, publicou Cheng no Twitter.

A A16z tornou-se uma das investidoras mais notáveis ​​em venture capital do mundo cripto. Durante o verão no hemisfério norte, a empresa arrecadou 2,2 bilhões de dólares para seu terceiro fundo de criptoativos. Chris Dixon, sócio da empresa, é um grande defensor dos projetos da Web 3.0.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok