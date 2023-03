Blockchain: startup brasileira lança plataforma para empresas usarem tecnologia

A Blockchain One, uma startup brasileira, lançou nesta segunda-feira, 6, uma plataforma que permite que empresas usem a tecnologia blockchain de forma gratuita, integrando a nova infraestrutura digital para circulação de dados aos seus negócios de forma mais simples.

A plataforma dá acesso a uma API, uma interface de programação, que permite a integração das redes de um negócio tradicional com outras redes blockchain existentes no mercado atualmente. A ideia é baratear e facilitar o uso da tecnologia no Brasil.

Além disso, os responsáveis pelo projeto avaliam que a aplicação da tecnologia reduz burocracias e aumenta a produtividade de empresas, permitindo que ela automatize o gerenciamento de negócios. A previsão é que, caso a plataforma tenha 10 mil empresas aderidas até 2024, ela movimente cerca de R$ 20 milhões.

Jerfesson Teixeira de Souza, CTO da Blockchain One, destaca que a tecnologia "vem revolucionando negócios no mundo inteiro. Ela é hoje considerada uma tecnologia alternativa para diversos mercados por utilizar a descentralização, a imutabilidade e a rastreabilidade como recursos de garantia e transparência".

Já Alan Kardec, que é COO da startup brasileira, observa que os mercados devem exigir cada vez mais lastros, uma espécie de garantia verificável, em torno de produtos que forem comercializados dentro e fora do mercado nacional, em especial na área de Meio Ambiente, Social e Governança (ESG, na sigla em inglês).

"Essa medida vai demandar de exportadores brasileiros garantias de suas produções. Essa é, inclusive, uma das preocupações do agronegócio local. É nesse sentido que a tecnologia blockchain atua e por isso ela é tão urgente. Ela se comunica com as demandas mais urgentes da retomada econômica no Brasil e no exterior", explica.

Eles acreditam que empresas que trabalham com recursos naturais, administração pública, setor imobiliário, mercado financeiro, cartórios e empresas de saúde e educação são as que mais devem se beneficiar do uso dessa nova infraestrutura digital. Uma vez que as informações são enviadas à plataforma, elas são criptografadas e distribuídas em diferentes redes.

“A API permite a integração de sistemas e seus registros, gerenciamento e autenticação de arquivos e documentos em diferentes blockchains, o que torna arquivos e informações protegidos contra o tempo e contra adulterações”, diz Souza.

O acesso à plataforma é gratuito, porém é limitado a uma certa quantidade de arquivos. O uso de outras funcionalidades presentes nela demandarão planos de assinatura voltados para uma gestão ilimitada de contratos e registro de documentos.

