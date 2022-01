Startup brasileira é selecionada para programa de aceleração da Mastercard

A Payface, startup brasileira de pagamentos por reconhecimento facial, foi uma das nove escolhidas para o "Start Path" da Mastercard, programa de aceleração da empresa de cartões. Foi a única empresa latino-americana selecionada nesta edição do projeto.

Fundada em Santa Catarina, a proposta da fintech é melhorar a experiência de compra no varejo utilizando tecnologia de reconhecimento facial. O usuário cadastra o rosto no aplicativo, e no momento da compra se posiciona em frente a um dispositivo no caixa do estabelecimento, que faz sua identificação sem celular ou cartão.

Durante os seis meses com a Mastercard, a Payface terá acesso à tecnologia, mentoria e recursos da gigante dos cartões. “Queremos aproveitar o network global da Mastercard para engajar diretamente com consumidores, recolher feedbacks sobre expansão geográfica e dinâmicas de mercado relevantes, além de receber orientações sobre a viabilidade do produto”, diz Eládio Isoppo, CEO e cofundador da Payface.

Com quase três anos no mercado, a startup já tem projetos implementados em seis estados brasileiros, entre eles São Paulo e Minas Gerais. “A notícia demonstra o quão dedicados e capacitados estamos para enfrentar as adversidades do mercado de pagamentos, um setor extremamente disputado e em constante crescimento, e também certifica como a nossa tecnologia biométrica é uma forte tendência para o futuro”, adiciona Ricardo Fritsche, CTO e cofundador da fintech.

“Temos feito parcerias com empresas fintechs desde o início e evoluído o portfólio do Mastercard Developers com programas como o Start Path para apoiar empresas como a Payface em sua jornada de crescer e escalar”, concluiu Amy Neale, vice-presidente sênior de Fintech & Enablers da Mastercard.

O CEO da companhia, aliás, é um dos nomes já confirmados para a terceira edição do Future of Money, evento da EXAME que vai discutir o futuro do dinheiro com grandes nomes dos mercados brasileiro e internacional, cuja inscrição é gratuita.

